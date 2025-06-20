россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии: принят закон — Finance.ua

россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии: принят закон Сегодня 20:20 — Мир

россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии: принят закон

Сейм Латвии в третьем чтении принял закон, запрещающий гражданам россии и беларуси покупать недвижимое имущество в стране.

Об этом сообщает Delfi.

Теперь недвижимость в Латвии не смогут приобрести (получить в дар или в наследство, обменять и т. д. ) граждане россии и беларуси, а также компании, принадлежащие им хотя бы на четверть — или чьими бенефициарами являются россияне и белорусы.

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Закон предложили депутаты, чтобы ограничить влияние гибридных угроз, включая косвенное приобретение недвижимости.

Во втором чтении под запрет попали и граждане рф, бывшие (не) граждане Латвии, которые получили автоматический вид на жительство, а после начала полномасштабного вторжения россии в Украину сдали экзамен на уровень владения языком и прошли проверку на лояльность. Но к третьему чтению возникли определенные послабления для этой категории.

Запрет на покупку недвижимости будет распространяться на все сделки, заключенные указанными категориями жителей Латвии после вступления закона в силу.

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Новые правила будут распространяться на все виды отчуждения и приобретения права собственности, включая сделки купли-продажи, аренды или найма с правом выкупа, дарения, обмена, договоры содержания, аукционов, договоры наследования и любые другие виды сделок, через которые граждане россии и беларуси могут получить право собственности.

Некоторые исключения из нового закона: например, если имущество переходит по наследству родственникам или признается собственностью по решению суда.

Економічна Правда По материалам:

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