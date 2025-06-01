В Латвии беженцам будут выплачивать пособие на трудоустройство — Finance.ua

В Латвии беженцам будут выплачивать пособие на трудоустройство Сегодня 13:08 — Мир

В Латвии беженцам будут выплачивать пособие на трудоустройство

Правительство Латвии перераспределило 984 200 евро, чтобы Государственное агентство занятости (NVA) могло обеспечить выплату единовременного пособия на начало трудовой деятельности или самозанятости 1330 украинским гражданским лицам.

Об этом сообщает lsm.lv.

Сколько средств выделили

Общее финансирование на 2025 год составит 1,95 млн евро, сообщили в Министерстве благосостояния.

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Для содействия интеграции украинских гражданских лиц на рынке труда пособие на начало трудовой деятельности доступно с 7 марта 2022 года, а пособие на начало самозанятости — с 3 октября 2022 года.

Как получить пособие

Такая поддержка предоставляется один раз и ее выплата обеспечивает NVA на основании заявления.

Чтобы получить пособие, заявление должно быть подано в течение одного месяца с даты начала трудовых отношений.

Размер пособия составляет одну установленную в стране минимальную месячную заработную плату (740 евро) и не облагается налогом на доходы физических лиц.

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На сегодня пособие на трудоустройство получили 17 180 украинских гражданских лиц, а пособие на самозанятость — 637 человек.

Закон о поддержке гражданских лиц Украины предусматривает, что меры по оказанию помощи украинским гражданским лицам финансируются преимущественно за счет средств государственного бюджета.

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