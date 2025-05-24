Как украинские беженцы влияют на польскую экономику — Finance.ua

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Как украинские беженцы влияют на польскую экономику

Мир
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Как украинские беженцы влияют на польскую экономику
Как украинские беженцы влияют на польскую экономику
На конец марта 2025 года в Польше официально проживает более 992 тысяч украинских беженцев, что на 40 тысяч больше, чем год назад. И если такая динамика сохранится, скоро их количество снова превысит миллион — впервые с октября 2022 года.
Об этом пишет издание inpoland.

Вклад украинцев в польскую экономику

Польская экономика ощутимо выигрывает от такого присутствия. По данным Польского экономического института, только за 2021−2023 годы вклад трудовых мигрантов в рост ВВП составил 0,5 процентного пункта.
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В случае украинцев, приехавших после начала полномасштабной войны, этот показатель еще выше — 0,8 пункта, или почти треть общего роста экономики.

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Выгода измеряется не только ВВП. Поступления в бюджет от украинцев в 2024 году выросли на 15,1 миллиарда злотых.
За каждый злотый социальных расходов на помощь государство получает 5,4 злотых налоговых поступлений.
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Полный финансовый баланс — 17,7 млрд доходов против 3,3 млрд расходов — подтверждает: украинцы больше дают, чем получают.
Несмотря на мифы, украинцы почти не создают нагрузки на польскую систему социального обеспечения.
Меньше 0,33% экономических иммигрантов зарегистрированы как безработные, и только 0,18% иностранцев получают пенсии. Это мизерные цифры по сравнению с пользой, которую они приносят.

Роль украинцев на рынке труда

Рынок труда тоже зависит от украинских работников. 32% компаний признают, что без иностранцев не смогут выполнить заказ.
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Для 18% это прямая угроза остановки бизнеса. И хотя часть предприятий рассматривает автоматизацию, человеческий фактор остается критическим.
Украинцы — это не обуза, а ресурс, без которого польская экономика не может дальше расти.
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По материалам:
inpoland
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