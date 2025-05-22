Туск о «800 Плюс» для украинцев в Польше: «Это не для тех, кто обманывает» — Finance.ua

Туск о «800 Плюс» для украинцев в Польше: «Это не для тех, кто обманывает» Сегодня 17:12 — Мир

Туск о «800 Плюс» для украинцев в Польше: «Это не для тех, кто обманывает»

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что деньги польских налогоплательщиков не будут расходовать на тех, кто плетет интриги. Об этом сообщает издание inpoland

Глава правительства прокомментировал постулат о том, что пособие «800 Плюс» должно выплачиваться украинцам при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше.

«Мы не потерпим использование денег польских налогоплательщиков теми, кто плетет интриги», — заявил премьер.

Туск подчеркнул, что Польша не может допустить, чтобы кто-то пользовался польской социальной системой в больших масштабах. Премьер объяснил, что те украинцы, которые живут в Польше и воспитывают здесь детей, и в дальнейшем будут получать средства в рамках программы «800 Плюс». Однако выплаты больше не получат те, кто обманывает (например, проживает в другой стране, а в Польшу приезжает время от времени).

Таким образом, глава польского правительства поддержал предложение Рафала Тшасковского относительно выплаты «800 Плюс» только тем украинцам, которые проживают, работают и платят налоги в Польше.

Справка Finance.ua:

напомним, 1 июня 2025 года вступают в силу новые положения по программе «800 Плюс». Одним из ключевых изменений будет зависимость выплаты пособия от выполнения ребенком обязательного посещения школы в Польше. Новые правила больше всего затронут семьи из Украины, чьи дети не вовлечены в польскую систему образования;

стоит отметить, что 30 апреля закончился прием заявок на «800 Плюс», которые обеспечивали бы непрерывность выплат. Однако если подать документы в мае, деньги поступят на счет заявителя до конца июля с компенсацией за июнь и июль.

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