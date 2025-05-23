Права потребителей в Польше: как вернуть приобретенный товар — Finance.ua

Права потребителей в Польше: как вернуть приобретенный товар Сегодня 09:12 — Мир

Права потребителей в Польше: как вернуть приобретенный товар

Знать права потребителя (prawa konsumenta) следует хотя бы для того, чтобы вовремя вернуть товар, который не подошел или бракованный.

Со ссылкой на uainkrakow рассказываем об основных правах потребителей в Польше, а также куда покупателям обращаться за помощью.

Как в Польше вернуть товар без объяснения причины

Какие сроки возврата товара, купленного через интернет

Потребитель имеет право отказаться от покупки и вернуть в течение 14 дней. Магазин обязан вернуть деньги за покупку через ту же форму оплаты, которую выбрал клиент. Исключение будут ситуации, когда клиент соглашается вернуть деньги другим способом.

Срок возврата отсчитывается с момента физического получения товара, то есть с момента его доставки к покупателю.

Право возврата товара в стационарном магазине

Стационарные магазины не обязаны принимать возвращенные товары от своих клиентов. Однако политика возврата в течение 14 дней стала чрезвычайно популярной среди потребителей. В некоторых сетях магазинов это может быть даже 14, 21, 30, 60 дней или год, чтобы вернуть товар.

Политика возврата определяет индивидуально каждая сеть магазинов и эти положения должны быть размещены на веб-сайте. Совершая покупки в стационарном магазине, узнайте, какие именно там правила у продавца. Может оказаться, что в политике сети есть какие-то ограничения на возврат товара, например магазин не принимает возврат сережек. Затруднения могут также возникать с возвратом подарочной карты.

Каждый раз, когда товар возвращают, клиент должен предоставить доказательство покупки. Это может быть квитанция, подтверждение перевода, уведомление о подтверждении покупки или даже свидетельские показания. Однако если продавец в политике возврата укажет, что на товар должен быть чек, то вернуть товар в стационарном магазине без этого будет невозможно.

Когда продавец не обязан вернуть деньги за товар

Если вы купили товар не у предпринимателя, а у частного лица , то оно не обязано принимать от вас возврат. Здесь все зависит от его доброй воли.

Когда еще нельзя вернуть товар:

Продавец может не принять товар, изготовленный по заказу для покупателя, даже если на нем нет следов использования.

Можно не рассчитывать на возврат некоторых товаров, не подлежащих повторной продаже после открытия упаковки, например контактные линзы.

Как вернуть бракованный товар в Польше

Вы можете пожаловаться на бракованный товар. Дефектом может быть не только повреждение приобретенной вещи, но отсутствие тех характеристик, которые вам обещал продавец.

В Польше такая жалоба называется рекламация. Во время этой процедуры покупатель может потребовать от продавца или исполнителя данной услуги:

ремонт;

замену товара;

возврат полностью или частично уплаченной за товар суммы, из=за того, что качество не устраивает.

В рамках жалобы-рекламации вы можете подать заявку на возмещение, ремонт или замену товара.

Затем продавец возвращает вам уплаченные деньги, включая все расходы на доставку.

Как написать жалобу на товар к продавцу

На странице Управления по конкуренции и защите прав потребителей есть образцы жалоб, которые можно написать к продавцам в Польше:

жалоба на товар — ремонт или замена;

жалоба на товар — требование снизить цену после запроса на ремонт или замену товара;

жалоба на товар — отказ от товара после запроса на ремонт или замену;

жалоба на товар — требование снизить цену на товар или отказ от товара.

Полезные контакты

В случае возникновения вопросов можно обратиться в Управление по конкуренции и защите прав потребителей в Польше на:

информационные линии: 801 440 220, 222 66 76 76 (понедельник-пятница, 08:00 — 18:00),

или

написать письмо на email: porady@dlakonsumentow.pl.

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