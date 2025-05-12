Лимиты на карточные переводы: что изменится с лета (как подтвердить доходы) — Finance.ua
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Лимиты на карточные переводы: что изменится с лета (как подтвердить доходы)

Финтех и Карты
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Лимиты на карточные переводы: что изменится с лета (как подтвердить доходы)
Лимиты на карточные переводы: что изменится с лета (как подтвердить доходы)
По состоянию на 1 июня 2025 года запланировано очередное усиление ограничений: лимит на исходящие переводы для клиентов «среднего» и «низкого риска» будет снижен со 150 до 100 тыс. грн в месяц.
Для клиентов «высокого риска» он останется на уровне 50 тыс. грн в месяц. То есть, как видим, изменения произойдут не для всех клиентов, а только для тех, кого банк отнес к категориям «средний» и «низкий риск».
Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк крупные суммы, нужно будет предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.
Кого не будут касаться ограничения
Ограничения не будут касаться клиентов с подтвержденными источниками дохода, включая зарплатных клиентов, а также волонтеров и благотворительные организации.
Не будут ограничивать банки и переводы между собственными счетами клиентов в пределах одного банка.
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Как можно подтвердить свои доходы

Подтверждение доходов предполагает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:
  • сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;
  • налоговая декларация;
  • зарплатные ведомости;
  • подтверждение зачислений от государственных органов;
  • подтвержденные доходы членов семей;
  • документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.
Клиенты банков, которые планируют совершать переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.
При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, который соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступления на счета.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Новые лимиты на карточные переводы: что изменится с 1 июня

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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