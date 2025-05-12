Лимиты на карточные переводы: что изменится с лета (как подтвердить доходы) — Finance.ua

Лимиты на карточные переводы: что изменится с лета (как подтвердить доходы) Сегодня 09:00 — Финтех и Карты

Лимиты на карточные переводы: что изменится с лета (как подтвердить доходы)

По состоянию на 1 июня 2025 года запланировано очередное усиление ограничений: лимит на исходящие переводы для клиентов «среднего» и «низкого риска» будет снижен со 150 до 100 тыс. грн в месяц.

Для клиентов «высокого риска» он останется на уровне 50 тыс. грн в месяц. То есть, как видим, изменения произойдут не для всех клиентов, а только для тех, кого банк отнес к категориям «средний» и «низкий риск».

Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк крупные суммы, нужно будет предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.

Кого не будут касаться ограничения

Ограничения не будут касаться клиентов с подтвержденными источниками дохода, включая зарплатных клиентов, а также волонтеров и благотворительные организации.

Не будут ограничивать банки и переводы между собственными счетами клиентов в пределах одного банка.

Как можно подтвердить свои доходы

Подтверждение доходов предполагает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:

сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;

налоговая декларация;

зарплатные ведомости;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.

Клиенты банков, которые планируют совершать переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.

При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, который соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступления на счета.

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