Временные контракты вместо штатной работы: в Польше действует новый тренд на рынке труда — Finance.ua
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Временные контракты вместо штатной работы: в Польше действует новый тренд на рынке труда

Мир
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Временные контракты вместо штатной работы: в Польше действует новый тренд на рынке труда
Временные контракты вместо штатной работы: в Польше действует новый тренд на рынке труда
В Польше наблюдается заметная трансформация на рынке труда — все больше работодателей отходят от традиционной модели постоянного трудоустройства. Вместо нее компании все активнее используют контракты B2B, временную занятость и аутсорсинг.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Hays, проведенного в первом квартале этого года среди почти 200 работодателей и более 300 работников, работающих по гибким формам занятости, сообщает издание inpoland.
В числе опрошенных 56% компаний планируют увеличить количество временных работников и внешних субподрядчиков. Это существенный рост по сравнению с 48% в прошлом году.
Почти 80% работодателей пользуются срочными трудовыми договорами, более половины — контрактами B2B, а две пятых нанимают сотрудников на основании договоров подряда. Временную работу использует почти каждый третий работодатель.
Представитель Hays Poland, Барбара Анзорге-Стразинская, объясняет, что причина роста популярности внешних форм сотрудничества — не только экономическая гибкость, но и нехватка специалистов с необходимыми компетенциями. В этом году 48% опрошенных указали именно на потребность в конкретных навыках как основную причину привлечения внешних специалистов — вдвое больше, чем в прошлом году.
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По мнению главного экономиста организации «Работодатели Польши» Камила Соболевского, рынок труда в Польше быстро меняется из-за демографического кризиса. Ежегодно страна теряет около 100 тысяч трудоспособных граждан, и эта цифра будет только расти. В таких условиях классическая модель «один работник — одно рабочее место» постепенно уходит в прошлое.
Польские компании все чаще сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, поэтому ищут более гибкие решения — как для себя, так и для потенциальных сотрудников. А те в свою очередь не всегда стремятся к стабильному офисному графику и все чаще выбирают формат фриланса, временных контрактов или B2B.

Справка Finance.ua:

  • по официальным данным GUS, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в Польше составила 7650 злотых брутто (свыше 84 тыс. грн);
  • разница между зарплатами в польских воеводских городах составляет несколько тысяч злотых. По данным GUS, в декабре 2024 года самая высокая средняя зарплата брутто была зафиксирована в Кракове (10 678,90 злотых), Гданьске (10 640,10 злотых) и Варшаве (10 456,10 злотых);
  • с 1 июля 2025 года медицинские работники в Польше могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты. Повышение заработной платы будет относиться к десяти профессиональным группам. Каждой группе был присвоен трудовой коэффициент, умноженный на среднюю зарплату по стране, определяет минимальную заработную плату.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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