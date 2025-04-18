У яких містах Польщі платять найбільше: статистика — Finance.ua
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У яких містах Польщі платять найбільше: статистика

Особисті фінанси
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У яких містах Польщі платять найбільше: статистика
У яких містах Польщі платять найбільше: статистика
Різниця між зарплатами в польських воєводських містах становить кілька тисяч злотих. Де найвищі зарплати — розповів портал inpoland.net.pl.
Розмір зарплати в Польщі залежить не тільки від сфери, а й від місця проживання. Тож регіон також впливає на зарплату.
За даними GUS, у грудні 2024 року найвища середня зарплата брутто була зафіксована в таких містах:
  • Краків — 10 678,90 злотих,
  • Гданськ — 10 640,10 злотих,
  • Варшава — 10 456,10 злотих.
У цих містах високо розвинені такі галузі, як ІТ, фінанси, паливна промисловість і сучасні бізнес-послуги.
До наступної трійки міст у рейтингу з високою зарплатою увійшли:
  • Катовіце (9 522,50 злотих),
  • Вроцлав (9 433,00 злотих),
  • Познань (9 411,70 злотих).
У цих містах найбільше значення мають промисловість, послуги та іноземні інвестиції.
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Найгірші заробітки серед воєводських міст зафіксовані у Кельце (7 365,30 злотих), Білостоці (7 139,20 злотих) і Гожуві-Велькопольському (7 086,10 злотих). У цих містах середні зарплати є нижчими за середню по країні, розмір якої у грудні 2024 року визначався на рівні 8821 злотих брутто. Основними причинами такою ситуації є порівняно невелика кількість великих компаній та обмежені інвестиції.

Довідка Finance.ua:

  • Польський економічний інститут визначив, що до середнього класу у Польщі належать ті родини, в яких дохід на одного члена домогосподарства становить від 4 449 до 13 282 злотих (PIE) або від 4 980 до 13 282 злотих (OECD);
  • якщо подивитися на зарплати, які пропонують українцям у Польщі, то значна частина українців заробляє трохи вище мінімальної заробітної плати — 41% отримують 30,5−34,9 злотих ($7,91 — $9,05) брутто за годину роботи;
  • кожен п’ятий роботодавець платить від 35 до 39,9 злотих ($9,08 — $10,35) брутто за годину роботи, і тільки 7% компаній платять понад 40 злотих ($10,38) брутто за годину.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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