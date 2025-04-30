Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга — Finance.ua

Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга Сегодня 09:11 — Личные финансы

Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга

Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Латвии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на Кабмин.

Что это значит:

украинцы смогут обменивать водительские права в Латвии без повторной сдачи экзаменов;

латвийцы — в Украине на аналогичных условиях.

Напомним, МВД работало над заключением соглашения с Латвийской Республикой еще с 2023 года.

До этого водителям из Украины, проживающим в Латвии более года, необходимо было сдавать теоретический и практический экзамены, чтобы получить латвийское водительское удостоверение. Заметим, что эти требования не касаются тех лиц, которые получили в Латвии временную защиту.

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После заключения соглашения обмен украинского водительского удостоверения на латвийское будет происходить без подтверждения навыков управления транспортным средством. То есть наши сограждане будут освобождены от сдачи теоретических и практических экзаменов. Аналогичные условия будут применяться и к гражданам Латвии, проживающим на территории Украины.

Сейчас украинцы имеют возможность обменивать водительские права на иностранное без сдачи экзаменов в нескольких странах мира, в частности в Италии, Испании, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

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