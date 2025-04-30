Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга — Finance.ua

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Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга

Личные финансы
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Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга
Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга
Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Латвии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на Кабмин.
Что это значит:
  • украинцы смогут обменивать водительские права в Латвии без повторной сдачи экзаменов;
  • латвийцы — в Украине на аналогичных условиях.
Напомним, МВД работало над заключением соглашения с Латвийской Республикой еще с 2023 года.
До этого водителям из Украины, проживающим в Латвии более года, необходимо было сдавать теоретический и практический экзамены, чтобы получить латвийское водительское удостоверение. Заметим, что эти требования не касаются тех лиц, которые получили в Латвии временную защиту.
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После заключения соглашения обмен украинского водительского удостоверения на латвийское будет происходить без подтверждения навыков управления транспортным средством. То есть наши сограждане будут освобождены от сдачи теоретических и практических экзаменов. Аналогичные условия будут применяться и к гражданам Латвии, проживающим на территории Украины.
Сейчас украинцы имеют возможность обменивать водительские права на иностранное без сдачи экзаменов в нескольких странах мира, в частности в Италии, Испании, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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