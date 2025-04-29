Водительские права с фейкового сайта: как не попасть на аферистов при обмене удостоверения — Finance.ua

Водительские права с фейкового сайта: как не попасть на аферистов при обмене удостоверения Сегодня 09:12

В сервисных центрах МВД существует четкий порядок действий в случаях, когда работникам попадаются поддельные документы. К сожалению, такие ситуации бывают и сейчас.

Об этом рассказали в ГСЦ МВД.

Недавно в один из столичных сервисных центров МВД обратилась женщина, чтобы обменять свое двухлетнее водительское удостоверение. При стандартной проверке администратор заметил, что данные в водительском документе не совпадают с информацией в официальном реестре — по этому номеру удостоверение значилось выданным совсем другому человеку. К тому же сам бланк документа хоть и походил на настоящий, однако имел заметные отличия.

Как выяснилось, женщина заказала свое «удостоверение» онлайн на мошенническом сайте, который по айдентике был похож на официальный ресурс сервисных центров МВД.

Мошенники просили у нее не только личные документы, но и документы об окончании обучения в автошколе, что нетипично в подобных схемах. После перевода 4000 гривен на неизвестный счет, женщина получила фальшивый документ через «Новую почту».

Дама была уверена в подлинности документа и в течение двух лет управляла автомобилем, пытаясь избегать правонарушений.

«Я получила его в июле 2022 года, когда были активные боевые действия, и подумала, что это временные проблемы с реестрами. А еще была уверена, что выпускной экзамен в автошколе — это и есть финальный экзамен МВД», — ответила женщина на вопрос, почему она не заметила отсутствия водительского удостоверения в приложении «Дія».

Сервисные центры МВД еще раз предупреждают:

администраторы не ведут переписки в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и т. д. ).

). у официальных сайтов есть домен gov.ua. Адрес сайта Главного сервисного центра МВД — hsc.gov.ua.

впервые получить водительское удостоверение можно только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

экзамены проходят только в экзаменационных хабах сервисных центров МВД, личное присутствие обязательно.

дистанционно сдать экзамены невозможно.

все официальные платежи проводятся только по реквизитам, предоставляемым администратором после проверки документов, через банковское учреждение или онлайн.

Будьте внимательны и не доверяйте сомнительным сайтам.

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