Водительские права с фейкового сайта: как не попасть на аферистов при обмене удостоверения — Finance.ua

Водительские права с фейкового сайта: как не попасть на аферистов при обмене удостоверения
В сервисных центрах МВД существует четкий порядок действий в случаях, когда работникам попадаются поддельные документы. К сожалению, такие ситуации бывают и сейчас.
Об этом рассказали в ГСЦ МВД.
Недавно в один из столичных сервисных центров МВД обратилась женщина, чтобы обменять свое двухлетнее водительское удостоверение. При стандартной проверке администратор заметил, что данные в водительском документе не совпадают с информацией в официальном реестре — по этому номеру удостоверение значилось выданным совсем другому человеку. К тому же сам бланк документа хоть и походил на настоящий, однако имел заметные отличия.
Как выяснилось, женщина заказала свое «удостоверение» онлайн на мошенническом сайте, который по айдентике был похож на официальный ресурс сервисных центров МВД.
Мошенники просили у нее не только личные документы, но и документы об окончании обучения в автошколе, что нетипично в подобных схемах. После перевода 4000 гривен на неизвестный счет, женщина получила фальшивый документ через «Новую почту».
Дама была уверена в подлинности документа и в течение двух лет управляла автомобилем, пытаясь избегать правонарушений.
«Я получила его в июле 2022 года, когда были активные боевые действия, и подумала, что это временные проблемы с реестрами. А еще была уверена, что выпускной экзамен в автошколе — это и есть финальный экзамен МВД», — ответила женщина на вопрос, почему она не заметила отсутствия водительского удостоверения в приложении «Дія».
Сервисные центры МВД еще раз предупреждают:
- администраторы не ведут переписки в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram
и т. д.).
- у официальных сайтов есть домен gov.ua. Адрес сайта Главного сервисного центра МВД — hsc.gov.ua.
- впервые получить водительское удостоверение можно только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.
- экзамены проходят только в экзаменационных хабах сервисных центров МВД, личное присутствие обязательно.
- дистанционно сдать экзамены невозможно.
- все официальные платежи проводятся только по реквизитам, предоставляемым администратором после проверки документов, через банковское учреждение или онлайн.
Будьте внимательны и не доверяйте сомнительным сайтам.
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