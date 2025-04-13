В «Дії» запустят онлайн-экзамен на водительское удостоверение — Finance.ua

В «Дії» запустят онлайн-экзамен на водительское удостоверение Сегодня 11:18 — Технологии&Авто

В «Дії» запустят онлайн-экзамен на водительское удостоверение

В приложении «Дія» могут создать возможность для сдачи онлайн-экзамена для водительского удостоверения.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, сначала планируют создать пилотный проект.

Этот экзамен будет создан со встроенным искусственным интеллектом, который будет отслеживать модель поведения человека.

Федоров также подчеркнул, что Минцифры планирует убрать коммуникацию людей из сервисных центров и оказать все услуги для водителей «максимально онлайн».

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«Услугу купли-продажи авто мы уже запустили, теперь работаем над другими», — добавил министр.

Напомним, в ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточили наказание за серьезные нарушения, действующие во всех странах ЕС.

Поэтому ЕС ужесточит правила против тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения: нарушители, наказанные в одной стране, больше не останутся безнаказанными в другой.

Економічна Правда По материалам:

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