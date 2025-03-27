Выписка о поврежденном или разрушенном жилье теперь доступна в «Дія» — Finance.ua

Выписка о поврежденном или разрушенном жилье теперь доступна в «Дія» Сегодня 10:15

Выписка о поврежденном или разрушенном жилье теперь доступна в «Дія»

В приложении «Дія» стала доступна выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Это позволит получить информацию о факте разрушения жилья или поданной заявке на программу «єВідновлення».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Больше не нужно идти в городской совет или другие учреждения, искать нужного специалиста, стоять в очередях и заполнять бумаги. Просто откройте „Дія“ — и за несколько минут и кликов закажите документ, который подтвердит, что ваше жилье уничтожено или повреждено из-за боевых действий», — говорится в сообщении.

В «Дія» доступны два варианта выписок из Реестра:

О поврежденном или уничтоженном объекте в вашей собственности. О заявлении о получении выплаты в рамках программы «єВідновлення».

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В выписке будет информация о степени повреждения объекта и описание необходимых для его восстановления работ. Такая выписка понадобится при начислении льгот, страховых услуг или социальных выплат, прекращении права собственности на уничтоженное жилье, подаче на программы поддержки или же для суда.

Как получить выписку

В разделе Сервис выберите пункт «єВідновлення». Нажмите Выписки из реестра → Начать. Выберите тип выписки и нажмите Заказать выписку.

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