Реестр ущерба открыл категорию заявлений о пропаже без вести близкого члена семьи — Finance.ua

Реестр ущерба открыл категорию заявлений о пропаже без вести близкого члена семьи Сегодня 15:15

Реестр ущерба открыл категорию заявлений о пропаже без вести близкого члена семьи

Лица, пострадавшие от пропажи без вести близкого члена семьи в результате полномасштабного вторжения россии в Украину, теперь могут подавать заявления для возмещения по категории A2.2 в Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Реестра.

Отмечается, что открытие этой категории позволит тем, кто пережил неопределенность относительно судьбы своих близких, обратиться за компенсацией за моральные страдания и душевную боль.

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Заявления могут подавать родители, дети, другой из супругов и гражданские партнеры лиц, пропавших без вести в результате агрессии россии против Украины с 24 февраля 2022 года. Другие члены семьи также могут подать заявление, если докажут наличие близких отношений и элементов зависимости с пропавшим без вести лицом, в соответствии с Формой заявления и Правилами для Категории A2.2.

О категории заявлений А2.2

Категория A2.2 предусматривает подачу заявлений, связанных с душевной болью и страданиями, вызванными исчезновением без вести близкого члена семьи на территории Украины с 24 февраля 2022 года, в результате агрессии россии.

Заявители должны предоставить информацию о себе, личности пропавшего, родстве с пропавшим без вести членом семьи и событии, приведшем к исчезновению.

Заявления могут подаваться только в отношении лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине.

Категория A2.2 стала третьей категорией, открытой для подачи заявлений в Реестр, и в ближайшем будущем ожидается запуск новых категорий.

Заявления в Реестр можно подать через государственный веб-портал Украины « Дія ».

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