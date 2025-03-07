Кабмин разрешил подавать заявки в Международный реестр ущерба еще по шести категориям — Finance.ua

Кабмин разрешил подавать заявки в Международный реестр ущерба еще по шести категориям Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Кабмин разрешил подавать заявки в Международный реестр ущерба еще по шести категориям

Кабинет министров Украины разрешил подавать заявки в Международный реестр ущерба еще по шести категориям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Работаем над созданием Международного компенсационного механизма. Первый шаг уже успешно сделан. Это работа Международного реестра ущерба. Сейчас через „Дію“ украинцы могут подать заявление по категории „Поврежденное или уничтоженное жилье“, а также по категории „Смерть близкого члена семьи“. Сегодня принимаем постановление, которое позволит подавать заявления еще по шести категориям», — сказал Шмыгаль.

В частности, речь идет о таких категориях: «Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества», «Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях», «Серьезные телесные повреждения», «Принудительный труд».

«Украинцы смогут подать соответствующие заявления, а мы будем работать над тем, чтобы россия заплатила за свои преступления», — подчеркнул премьер.

Напомним, в Реестр ущерба по категориям «Смерть близкого члена семьи» и «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества» в целом подали заявления около 14 тысяч украинцев.

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