В Реестр убытков подали заявления около 14 тысяч украинцев, — Минюст Сегодня 19:48

В Реестр убытков подали заявления около 14 тысяч украинцев, — Минюст

В Реестр убытков по категориям «Смерть близкого члена семьи» и «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества» всего подали заявления около 14 тысяч украинцев.

Об этом в телеэфире сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых.

«По обеим категориям на сегодняшний день подано более 14 000 заявлений. По второй категории — это смерть близкого члена семьи — подано не более 1000 заявлений. Но она была открыта недавно, чуть больше месяца назад. А по первой категории — уничтожение и повреждение жилой недвижимости — подано более 13 000 заявлений», — проинформировала Богатых.

Замминистра отметила, что подача заявления в реестр — достаточно простой процесс, однако документы должны быть должным образом оформлены.

«На самом деле реестр устанавливает достаточно простые правила и не требует какой-либо особой информации. Заявитель прежде всего должен быть надлежащим заявителем, то есть лицом, которое получило определенный ущерб, убытки, которое пострадало, которое потеряло. Для начала нужно предоставить идентификационные данные, подать документы, удостоверяющие личность, а дальше нужно подать документы, подтверждающие причиненный вред», — пояснила Богатых.

Она также добавила, что часть документов, таких как право собственности на жилье, а также подтверждение родственных связей, будет подтягиваться из государственных реестров автоматически. Также необходимо добавить фото- и видеодоказательства, если речь идет о разрушенном имуществе.

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Представительница Минюста отметила, что для подачи заявления в реестр не обязательно обращаться к юристу, а можно самостоятельно подготовить пакет документов.

«Реестр максимально вводил простые подходы для того, чтобы люди имели возможность самостоятельно подавать такие заявления. Заявления подаются через портал „Дія“. Все формы заявлений и описания, которые могут быть доказательством, как заполнять определенные аппликации — вся эта информация содержится на сайте Реестра ущерба, то есть реестр не требует какой-либо необходимости обращаться к адвокату или юристу. Вместе с тем, если человек желает воспользоваться такой помощью, это тоже может быть», — пояснила она.

Отвечая на вопрос, могут ли быть случаи, когда реестр не принимает заявление или сразу приходит отказ в регистрации, Богатых сообщила: «Нужно помнить о мандате реестра ущерба. Что это такое? Основное правило на сегодня — в реестр можно подать заявление об ущербе, причиненном в результате российской агрессии после 24 февраля 2022 года. То есть это дата, от которой можно отталкиваться. Далее заявление должно быть подано надлежащим заявителем, то есть лицом, действительно пострадавшим, и заявление должно быть обоснованным. Это все требования».

Она напомнила, что Реестр убытков — это международная организация, созданная по инициативе Украины, на сегодняшний день участниками Реестра убытков являются более 40 стран. Главная задача Украины сейчас — максимально информировать пострадавших граждан о том, что нужно подавать заявления в реестр убытков. Это позволит продемонстрировать международному сообществу большое количество пострадавших в Украине и побуждать к более быстрым и решительным шагам по возмещению им ущерба.

Замминистра отметила, что Реестр ущерба — это лишь база информации, в которой регистрируются заявки, которые еще даже не рассматриваются. Следующий шаг — создание комиссии, которая будет рассматривать заявки и определять сумму компенсации.

«На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы был создан следующий элемент компенсационного механизма — эта компенсационная комиссия, которая именно и будет рассматривать эти заявки уже по сути, оценивать убытки и определять сумму возмещения», — пояснила замминистра.

Она сообщила, что до конца года должно быть подписано соглашение всеми участниками Реестра и будет создана такая компенсационная комиссия.

«До конца этого года мы ожидаем, что заработает компенсационная комиссия. Следующим элементом Реестра ущерба должен стать компенсационный фонд. Компенсационный фонд — это то, за счет чего будет производиться возмещение. И собственно логичный вопрос, за счет каких активов будет наполнен компенсационный фонд. Здесь важный для Украины, для каждого пострадавшего вопрос, что этот фонд должна наполнять именно россия. И фонд должен быть наполнен именно за счет обездвиженных и замороженных активов российской федерации, большая часть которых на сегодняшний день заморожена в странах ЕС, Бельгии в частности. Другая часть активов есть в Америке, еще часть активов — в Японии и других странах мира», — пояснила Богатых, добавив, что эти замороженные суверенные активы российской федерации должны быть конфискованы полностью, направлены в компенсационный фонд, и именно за их счет должны быть произведены выплаты пострадавшим украинцам и государству.

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В то же время Богатых отметила, что сегодня невозможно говорить о каких-то конкретных суммах, ведь методику оценки ущерба будет устанавливать компенсационная комиссия, которая заработает в этом году.

Замминистра также сообщила, что в общей сложности Реестр убытков на сегодняшний день содержит около 45 категорий, которые смогут подавать заявления. Речь идет как о физических лицах, так и о представителях бизнеса, государства. Реестр ущерба имеет право устанавливать приоритет и очередность таких выплат.

Укрінформ По материалам:

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