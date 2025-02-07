Почему могут отказать в компенсации за поврежденное имущество: список оснований — Finance.ua

Почему могут отказать в компенсации за поврежденное имущество: список оснований Сегодня 15:49 — Личные финансы

Почему могут отказать в компенсации за поврежденное имущество: список оснований

К сожалению, не по каждому заявлению о предоставлении компенсации за поврежденное имущество такую ​​компенсацию можно получить. Поэтому специалисты Юридического советника ВПЛ назвали основные основания для отказа.

В соответствии с п. 14 Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества… (далее — Порядок) основаниями для отказа в компенсации являются:

1. подача заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации; речь идет о лицах, в отношении которых/которые:

применены санкции в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;

имеют судимость за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины;

наследники таких лиц.

2. подача заявления лицом, не имеющим полномочий для подачи заявления (например, родственником, не являющимся владельцем);

3. указание в заявлении недостоверных данных;

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4. жилье, за которое заявитель хочет получить компенсацию, расположено на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или временно оккупированных территориях в соответствии с жилье, за которое заявитель хочет получить компенсацию, расположено на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или временно оккупированных территориях в соответствии с Перечнем , для которых на дату подачи заявления Не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации;

5. проведение ремонтных работ, в результате которых ликвидированы повреждения в полном объеме в случае подачи заявления на получение компенсации для проведения ремонта;

6. повреждение недвижимости до введения военного положения;

7. повреждение жилья не в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф;

8. выявление, что объект недвижимого имущества не был поврежден;

9. расположение поврежденной квартиры в многоквартирном доме, в котором повреждены места общего пользования (кроме случаев, когда повреждение мест общего пользования было устранено на дату подачи заявления или принято решение об их восстановлении за счет других источников) и/или который подлежит капитальному ремонту;

10. предоставление заявителем письменного уведомления об отзыве заявления на компенсацию;

11. отсутствие информации о поврежденном жилье в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

12. повторное обращение для получения компенсации той же формы в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества в случае, когда было принято решение о предоставлении компенсации (кроме случаев, когда объект недвижимого имущества был повторно поврежден);

13. несоответствие условиям предоставления компенсации.

Обратите внимание! В решении об отказе в предоставлении компенсации комиссия обязательно должна указать основания для такого отказа.

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