Почему могут отказать в компенсации за поврежденное имущество: список оснований — Finance.ua

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Почему могут отказать в компенсации за поврежденное имущество: список оснований

Личные финансы
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Почему могут отказать в компенсации за поврежденное имущество: список оснований
Почему могут отказать в компенсации за поврежденное имущество: список оснований
К сожалению, не по каждому заявлению о предоставлении компенсации за поврежденное имущество такую ​​компенсацию можно получить. Поэтому специалисты Юридического советника ВПЛ назвали основные основания для отказа.
В соответствии с п. 14 Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества… (далее — Порядок) основаниями для отказа в компенсации являются:
1. подача заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации; речь идет о лицах, в отношении которых/которые:
  • применены санкции в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;
  • имеют судимость за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины;
  • наследники таких лиц.
2. подача заявления лицом, не имеющим полномочий для подачи заявления (например, родственником, не являющимся владельцем);
3. указание в заявлении недостоверных данных;
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4. жилье, за которое заявитель хочет получить компенсацию, расположено на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или временно оккупированных территориях в соответствии с Перечнем, для которых на дату подачи заявления Не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации;
5. проведение ремонтных работ, в результате которых ликвидированы повреждения в полном объеме в случае подачи заявления на получение компенсации для проведения ремонта;
6. повреждение недвижимости до введения военного положения;
7. повреждение жилья не в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф;
8. выявление, что объект недвижимого имущества не был поврежден;
9. расположение поврежденной квартиры в многоквартирном доме, в котором повреждены места общего пользования (кроме случаев, когда повреждение мест общего пользования было устранено на дату подачи заявления или принято решение об их восстановлении за счет других источников) и/или который подлежит капитальному ремонту;
10. предоставление заявителем письменного уведомления об отзыве заявления на компенсацию;
11. отсутствие информации о поврежденном жилье в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
12. повторное обращение для получения компенсации той же формы в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества в случае, когда было принято решение о предоставлении компенсации (кроме случаев, когда объект недвижимого имущества был повторно поврежден);
13. несоответствие условиям предоставления компенсации.
Обратите внимание! В решении об отказе в предоставлении компенсации комиссия обязательно должна указать основания для такого отказа.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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