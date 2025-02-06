В Минюсте спрогнозировали, когда полностью заработает реестр ущерба от агрессии рф — Finance.ua

В Минюсте спрогнозировали, когда полностью заработает реестр ущерба от агрессии рф Сегодня 13:31 — Казна и Политика

В Минюсте спрогнозировали, когда полностью заработает реестр ущерба от агрессии рф

В Минюсте ожидают, что уже на протяжении 2025-го года международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины, будет принимать заявления по всем утвержденным категориям.

Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых.

Она напомнила, что в целом планируется открыть более 40 категорий, по которым украинцы смогут подать заявления о возмещении ущерба, нанесенного россией.

Категории открываются постепенно, но я надеюсь, что в 2025 году будет существенный прорыв в этом направлении. Запуск такого сложного международного инструмента занимает длительное время. Обеспечение технической возможности подачи заявлений в Реестр ущерба и внесение соответствующих изменений в нашу нормативную базу зависит, в том числе, и от скорости взаимодействия государственных органов", — объяснила Богатых.

Замминистра юстиции отметила, что техническая возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 365.

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Таким образом, каждая категория требует доработки технических возможностей подачи заявлений с учетом специфики соответствующей категории. То есть при открытии каждой категории осуществляется взаимодействие между Минцифрой, Минюстом и соответствующим профильным министерством, обеспечивающим регулирование в касательной сфере. Например, когда мы будем открывать такую ​​категорию, как «Разминирование и очищение от неразорванных боеприпасов», мы будем сотрудничать, в частности, с Министерством обороны и МВД", — добавила Богатых.

Напомним, международный Реестр убытков уже принимает заявления по первым двум категориям: A2.1 «Смерть близкого члена семьи» и А3.1 «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества». По этим категориям уже подано более 14 тысяч заявлений.

По информации Минюста, ожидается, что международное соглашение о создании Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины будет подписано до конца 2025 года.

Укрінформ По материалам:

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