Реестр ущерба от российской агрессии: когда начнутся выплаты — Finance.ua

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Реестр ущерба от российской агрессии: когда начнутся выплаты

Личные финансы
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Реестр ущерба от российской агрессии: когда начнутся выплаты
Реестр ущерба от российской агрессии: когда начнутся выплаты
Международный Реестр ущерба от российской агрессии принимает заявления от всех пострадавших украинцев только по одной категории относительно поврежденного или уничтоженного жилья, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.
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«Решение о размере компенсаций будет приниматься Компенсационной комиссией, которая должна заработать в течение 2026 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году при условии нахождения финансового ресурса для наполнения и функционирования Компенсационного фонда», — уточнил парламентарий.
Как отметил Фролов, получение компенсации по программе єВідновлення не влияет на право претендовать на возмещение от Реестра ущерба. Ожидается, что количество поданных заявлений в Реестр будет составлять от 6 до 8 миллионов.
Подать заявление в Реестр, напоминает он, можно на портале Дія, предоставив при этом сведения о себе, о праве собственности на жилье и причиненном ему ущербе. Статус заявления и сообщение о ходе его рассмотрения поступят на электронную почту и в кабинет гражданина в Дії.
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«Сделать это могут только совершеннолетние лица — владельцы недвижимого имущества, при наличии РНУКНП (ранее ИНН) и электронной подписи. Если у имущества несколько совладельцев, каждый должен подать заявление отдельно», — подчеркнул Фролов.
Напомним, в следующем году в международный Реестр ущерба от российской агрессии пострадавшие украинцы смогут подавать заявления на выплаты репараций по всем 45 категориям причиненного вреда и ущерба от российской агрессии. В частности, это вред жизни и здоровью, вынужденное внутреннее перемещение.
По материалам:
Finance.ua
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