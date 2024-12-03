Федоров сообщил, когда украинцы смогут подать заявления о возмещении ущерба, нанесенного рф — Finance.ua

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Федоров сообщил, когда украинцы смогут подать заявления о возмещении ущерба, нанесенного рф

Личные финансы
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Федоров сообщил, когда украинцы смогут подать заявления о возмещении ущерба, нанесенного рф
Федоров сообщил, когда украинцы смогут подать заявления о возмещении ущерба, нанесенного рф
В 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного россией.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.
«Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления россии уже в следующем году. В 2025-м запустим все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного рф. Добавим заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили автомобили и другие виды ущерба», — написал Федоров.

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Он отметил, что провел встречу с командой международного Реестра ущерба для Украины, в ходе которой стороны проговорили результаты работы и планы на следующий год.
«Будем усиливать команду и финалить все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр», — добавил министр.
По его словам, еще в апреле команда начала собирать информацию об уничтоженном жилье в Реестр. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.
Среди наиболее распространенных причин ущерба для подачи заявлений:
  • боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;
  • артиллерийский обстрел;
  • воздушная атака;
  • оккупация населенного пункта;
  • разрушение Каховской ГЭС.
Напомним, Зеленский ранее заявлял, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, составили около 800 миллиардов долларов.
Со 2 апреля текущего года начали принимать заявки от украинцев в Международный Реестр убытков. То есть прошло уже более полугода. Но до сих пор о такой возможности мало кто знает. На сегодняшний день можно подавать заявления только относительно уничтоженного и поврежденного имущества, но впоследствии функционал будет шире.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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