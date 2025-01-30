На портале «Дія» возобновлена ​​возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба — Finance.ua

На портале «Дія» возобновлена ​​возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба Сегодня 17:40 — Личные финансы

На портале «Дія» возобновлена ​​возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба

На портале «Дія» восстановили возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба о повреждении или уничтожении жилья.

Об этом сообщается на портале «Дія».

«Вернулась еще одна категория заявлений, с помощью которых вы свидетельствуете о масштабах ущерба из-за полномасштабного вторжения рф», — говорится в сообщении.

Подать заявление о возмещении ущерба можно на портале «Дія».

Для этого нужно перейти в Каталог услуг — Репарации: международный Реестр ущерба по ссылке

«Даже если жилье расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, либо граждане участвовали в „єВідновлення“ или регистрировали имущество в Госреестре вещных прав — заявление все равно следует подать», — подчеркнули в «Дії».

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Напомним, ранее адвокат Роман Симутин сообщал, что у украинцев, которые не зарегистрируют собственное жилье в Реестре прав на недвижимое имущество, не отберут квартиру или дом. Однако граждане могут пострадать от действий мошенников, занимающихся незаконной перепродажей незарегистрированных объектов.

Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки. Уже работают следующие реестры: Государственный реестр прав на недвижимое имущество; Государственный реестр обременений движимого имущества; Автоматизированная система исполнительного производства; Электронный реестр апостилей; Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу; Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»; Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».

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