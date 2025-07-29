Германия планирует удвоить оборонный бюджет до 162 млрд евро к 2029 году — Finance.ua
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Германия планирует удвоить оборонный бюджет до 162 млрд евро к 2029 году

Мир
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Германия планирует удвоить оборонный бюджет до 162 млрд евро к 2029 году
Германия планирует удвоить оборонный бюджет до 162 млрд евро к 2029 году
Берлин готовится существенно нарастить военные расходы — к 2029 году оборонный бюджет страны должен вырасти до 162 миллиардов евро. Это вдвое больше нынешнего уровня и значительно опережает целевые показатели НАТО. Часть средств пойдет на поддержку Украины, в то время как в самой Германии начинается масштабная модернизация армии.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, стремление Германии перевооружиться в ответ на растущую российскую агрессию в Европе приведет к тому, что ее «годовой оборонный бюджет удвоится до 162 миллиарда евро (189 миллиардов долларов)».
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По словам высокопоставленного чиновника, этот ежегодный показатель «должен быть достигнут к 2029 году, что значительно опережает целевой показатель альянса НАТО» по военным расходам, которые должны достичь 3,5% валового внутреннего продукта к 2035 году. Общая сумма включает 9 миллиардов евро в год для Украины на поддержку ее борьбы с россией.
Учитывая, что затраты на оборону сейчас составляют 2% ВВП, новые цифры подчеркивают, насколько канцлер Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль стимулируют перевооружение.
Этот курс, как указано, означает возвращение Германии к военной стратегии, подобной той, что действовала во времена Холодной войны. Издание отмечает, что это реакция на постоянные российские атаки против Украины и опасения, что оборонные обязательства США перед Европой ослабли во время президентства Дональда Трампа.
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Одним из главных вызовов для правительства станет эффективное использование дополнительных средств на оборону — учитывая производственные ограничения, большие очереди и задержки в поставках вооружения. Также создан специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для модернизации дорог, железных дорог, энергосетей и школ.
Среди запланированных закупок — до 2500 бронемашин GTK Boxer и до 1000 танков Leopard 2. По данным Bloomberg, такие закупки могут обойтись в 25 миллиардов евро.
Бюджет на следующий год предусматривает чистый новый долг на сумму 89,9 млрд евро, а к 2029 году эта цифра вырастет до 126,9 млрд евро. В то же время дополнительные расходы — включая налоговые льготы и повышение социальных выплат — увеличили дефицит бюджета до 172 миллиардов евро по среднесрочному плану Минфина на ближайшие четыре года.
Правительство планирует снизить дефицит за счет финансовой консолидации и экономии. Проект бюджета и финансового плана должны должны принять в среду на заседании кабмина. Затем документы рассмотрит нижняя палата парламента, а до конца года — и верхняя, где представлены 16 федеральных земель.
По материалам:
УНН
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