Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов — Finance.ua

Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов
Государства-члены Североатлантического альянса, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Украине в войне против рф будет частью их вклада в евроатлантическую безопасность.
Об этом говорится в декларации саммита.
Ключевой элемент, вокруг которого сформировано решение саммита — это увеличение оборонных расходов союзников до 5% ВВП.
В то же время, члены НАТО согласились, что помощь ВСУ будет засчитана как часть оборонных расходов.
«Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность до подсчета собственных расходов на оборону», — говорится в документе.
Необходимо отметить, что решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены, включая США и Венгрию.
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