Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов — Finance.ua

Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов Сегодня 15:53

Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов

Государства-члены Североатлантического альянса, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Украине в войне против рф будет частью их вклада в евроатлантическую безопасность.

Об этом говорится в декларации саммита

Ключевой элемент, вокруг которого сформировано решение саммита — это увеличение оборонных расходов союзников до 5% ВВП.

В то же время, члены НАТО согласились, что помощь ВСУ будет засчитана как часть оборонных расходов.

«Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность до подсчета собственных расходов на оборону», — говорится в документе.

Необходимо отметить, что решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены, включая США и Венгрию.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.