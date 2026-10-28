Зарегистрироваться в общежитии можно онлайн через Дію: как это сделать

Переезд в общежитие теперь можно оформить без походов в университет и бумажную волокиту. Через портал Дія студенты могут зарегистрировать новое место жительства онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Дії.

Более 40 заведений высшего образования уже присоединились к услуге онлайн регистрации места проживания в общежитии через портал Дія. Студенты могут подать заявление дистанционно, а также одновременно с новой регистрацией сняться с регистрации по предварительному адресу.

Как зарегистрироваться в общежитии через Дію

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Авторизоваться на портале Діяи открыть услугу «Смена места жительства». Выбрать регистрацию по новому адресу или одновременное снятие с предыдущего места жительства и регистрацию по новому. Проверить личные данные и текущий адрес и указать, что новым местом жительства будет общежитие. Выбрать учебное заведение и общежитие, указать номер и дату договора о поселении. Подписать заявление с помощью КЭП или Дія. Підпис.

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После подачи заявления следует дождаться результата. Если университет не согласует регистрацию, об этом сообщат через портал.

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