Зарегистрироваться в общежитии можно онлайн через Дію: как это сделать
Как зарегистрироваться в общежитии через Дію
- Авторизоваться на портале Діяи открыть услугу «Смена места жительства».
- Выбрать регистрацию по новому адресу или одновременное снятие с предыдущего места жительства и регистрацию по новому.
- Проверить личные данные и текущий адрес и указать, что новым местом жительства будет общежитие.
- Выбрать учебное заведение и общежитие, указать номер и дату договора о поселении.
- Подписать заявление с помощью КЭП или Дія. Підпис.
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