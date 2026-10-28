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Зарегистрироваться в общежитии можно онлайн через Дію: как это сделать

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Студентка за ноутбуком
Студентка за ноутбуком
Переезд в общежитие теперь можно оформить без походов в университет и бумажную волокиту. Через портал Дія студенты могут зарегистрировать новое место жительства онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Дії.
Более 40 заведений высшего образования уже присоединились к услуге онлайн регистрации места проживания в общежитии через портал Дія. Студенты могут подать заявление дистанционно, а также одновременно с новой регистрацией сняться с регистрации по предварительному адресу.

Как зарегистрироваться в общежитии через Дію

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
  1. Авторизоваться на портале Діяи открыть услугу «Смена места жительства».
  2. Выбрать регистрацию по новому адресу или одновременное снятие с предыдущего места жительства и регистрацию по новому.
  3. Проверить личные данные и текущий адрес и указать, что новым местом жительства будет общежитие.
  4. Выбрать учебное заведение и общежитие, указать номер и дату договора о поселении.
  5. Подписать заявление с помощью КЭП или Дія. Підпис.
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После подачи заявления следует дождаться результата. Если университет не согласует регистрацию, об этом сообщат через портал.
Подать заявление можно по ссылке: «Смена места жительства» на портале Дія. Список университетов, которые уже подключились к услуге, опубликован на сайте Дії.

Что делать студентам со статусом ВПЛ

Внутри перемещенным лицам, желающим сохранить свой статус, нужно обратиться в ЦПАУ. Сниматься с регистрации места проживания на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий для этого не требуется.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияЦифровизация
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