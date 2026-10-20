Изменены сроки получения студентами грантов
Сертификаты о получении грантов на обучение в вузах Украины поступят студентам бакалавриата и магистратуры позже положенного. Их пришлют в Дію.
Об этом сообщили в письме Министерства образования и науки. В нем говорится об отсрочке сроков передачи сведений в Дію о сертификатах на получение грантов.
Когда студенты получат сертификаты
По информации МОН, задержка связана с расширением перечня студентов, имеющих право претендовать на получение академических грантов. В этом году, к слову, впервые гранты смогут получить не только будущие бакалавры, но и магистранты.
О сроках направления сертификатов студенты будут уведомлены дополнительно.
Заметим, что предварительно гранты должны были поступить студентам с 15 сентября. До 25 октября они должны были подтвердить сертификат в Дії.
Для подтверждения необходимо наложить удаленную квалифицированную электронную подпись Дія. Підпис (Дія ID). Для ее активации нужно считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа — ID-карты или загранпаспорта.
О грантах
В этом году базовый размер академического гранта на возмещение стоимости обучения на бакалавриате и медицинской и ветеринарной магистратуре на контракте возрос. Грант І уровня будет составлять 18,5 тысяч гривен, а грант II уровня — 27 тысяч гривен.
Для получения гранта I уровня достаточно иметь результаты НМТ не менее 150 баллов по двум предметам НМТ, а для специальностей с особой поддержкой — 140+ баллов.
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