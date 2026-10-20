Детские выплаты отныне можно оформить в «Дії»

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Как оформить выплаты через Дію
Пособие смогут получить женщины, которые:
являются матерью ребенка;
имеют паспорт, который содержится в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР);
имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
имеют ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получают пособие;
имеют зарегистрированное местожительство или фактическое местожительство, если имеют статус ВПЛ.
Как подать заявление:
Авторизируйтесь на портале Дія и заполните первую часть заявления. Система автоматически проверит ваше право на выплаты.
Если проверка успешная, на почту придет ссылка на вторую часть заявления
Заполните и подпишите ее с помощью Дія. Підпис в течение 24 часов.
После подачи заявления онлайн Дія передает его в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров. Система формирует решение, а работник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его.
Также оформить выплаты можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦПАУ или через уполномоченные лица территориальных общин.
Размер пособия
Пособие по беременности и родам составляет 7 000 гривен в месяц. Оно предусмотрено для беременных женщин, не застраховавшихся в системе общеобязательного государственного социального страхования. Выплата начисляется из расчета за период, определенный в медицинском заключении категории «Беременность и роды».
Пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года также выплачивается ежемесячно. Ее размер — 7 000 гривен, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью — 10 500 гривен.
Деньги будут зачисляться на Дія. Карту, но с разными условиями использования. Пособие по беременности и родам поступает без ограничений по MCC-кодам. При этом выплата на первый год жизни малыша — целевая. Она приходит на специальный счет «Забота о ребенке».
Также вскоре начнется пилотное бета-тестирование помощи для работающих родителей — «єЯсла».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что период, когда человек не работал из-за ухода за ребенком, не обязательно означает потерю лет страхового стажа. В определенных случаях это время можно отнести к стажу, необходимому для выхода на пенсию. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Поэтому даже несколько лет ухода за ребенком могут иметь значение для тех, кому не хватает стажа.