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Детские выплаты отныне можно оформить в «Дії»

Личные финансы
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Средства будут засчитываться на Дія.Карту, но с разными условиями использования
Средства будут засчитываться на Дія.Карту, но с разными условиями использования
Оформить пособие по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до одного года теперь можно онлайн через Дію.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Как оформить выплаты через Дію

Пособие смогут получить женщины, которые:
  • являются матерью ребенка;
  • имеют паспорт, который содержится в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР);
  • имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • имеют ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получают пособие;
  • имеют зарегистрированное местожительство или фактическое местожительство, если имеют статус ВПЛ.
Как подать заявление:
  1. Авторизируйтесь на портале Дія и заполните первую часть заявления. Система автоматически проверит ваше право на выплаты.
  2. Если проверка успешная, на почту придет ссылка на вторую часть заявления
  3. Заполните и подпишите ее с помощью Дія. Підпис в течение 24 часов.
После подачи заявления онлайн Дія передает его в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров. Система формирует решение, а работник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его.
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Также оформить выплаты можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦПАУ или через уполномоченные лица территориальных общин.

Размер пособия

Пособие по беременности и родам составляет 7 000 гривен в месяц. Оно предусмотрено для беременных женщин, не застраховавшихся в системе общеобязательного государственного социального страхования. Выплата начисляется из расчета за период, определенный в медицинском заключении категории «Беременность и роды».
Детские выплаты отныне можно оформить в «Дії»
Пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года также выплачивается ежемесячно. Ее размер — 7 000 гривен, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью — 10 500 гривен.
Детские выплаты отныне можно оформить в «Дії»
Деньги будут зачисляться на Дія. Карту, но с разными условиями использования. Пособие по беременности и родам поступает без ограничений по MCC-кодам. При этом выплата на первый год жизни малыша — целевая. Она приходит на специальный счет «Забота о ребенке».
Также вскоре начнется пилотное бета-тестирование помощи для работающих родителей — «єЯсла».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что период, когда человек не работал из-за ухода за ребенком, не обязательно означает потерю лет страхового стажа. В определенных случаях это время можно отнести к стажу, необходимому для выхода на пенсию. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Поэтому даже несколько лет ухода за ребенком могут иметь значение для тех, кому не хватает стажа.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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