Детские выплаты отныне можно оформить в «Дії»

Средства будут засчитываться на Дія.Карту, но с разными условиями использования

Оформить пособие по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до одного года теперь можно онлайн через Дію.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Как оформить выплаты через Дію

Пособие смогут получить женщины, которые:

являются матерью ребенка;

имеют паспорт, который содержится в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР);

имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

имеют ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получают пособие;

имеют зарегистрированное местожительство или фактическое местожительство, если имеют статус ВПЛ.

Как подать заявление:

Авторизируйтесь на портале Дія и заполните первую часть заявления. Система автоматически проверит ваше право на выплаты. Если проверка успешная, на почту придет ссылка на вторую часть заявления Заполните и подпишите ее с помощью Дія. Підпис в течение 24 часов.

После подачи заявления онлайн Дія передает его в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров. Система формирует решение, а работник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его.

Также оформить выплаты можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦПАУ или через уполномоченные лица территориальных общин.

Размер пособия

Пособие по беременности и родам составляет 7 000 гривен в месяц. Оно предусмотрено для беременных женщин, не застраховавшихся в системе общеобязательного государственного социального страхования. Выплата начисляется из расчета за период, определенный в медицинском заключении категории «Беременность и роды».

Пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года также выплачивается ежемесячно. Ее размер — 7 000 гривен, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью — 10 500 гривен.

Деньги будут зачисляться на Дія. Карту, но с разными условиями использования. Пособие по беременности и родам поступает без ограничений по MCC-кодам. При этом выплата на первый год жизни малыша — целевая. Она приходит на специальный счет «Забота о ребенке».

Также вскоре начнется пилотное бета-тестирование помощи для работающих родителей — «єЯсла».