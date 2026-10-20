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ТОП-15 вакансий, где деньги платят еженедельно

Личные финансы
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ТОП-15 вакансий, где деньги платят еженедельно
ТОП-15 вакансий, где деньги платят еженедельно
Иногда очень удобно получать зарплату не раз в месяц, а еженедельно.
Work.ua собрал вакансии, где зарплату работникам выплачивают еженедельно. В подборке есть предложения от заведений питания, производителей, складов, магазинов и строительных компаний. Для части должностей опыт не нужен, другие подойдут те, у кого уже есть квалификация.
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Пекарь/кондитер, 43 000−46 000 грн, Киев

Кафе-пекарня SLOU ищет хлебопекаря, который также может работать как кондитер. Требуется опыт в выпечке и внимательность к деталям. Стажировка оплачиваемая. На смене кормят ужинами и обедами, дают 30% скидки на меню и 20% на спортзал. Можно выбрать разные смены — дневные или ночные, график 4/2, 4/3 или 5/2.

Продавец-консультант техники, 27 000−35 000 грн, Киев

Сеть магазинов «Техно Їжак» ищет продавца, который будет помогать клиентам подобрать нужный товар и выдавать онлайн-заказ. Опыт не обязателен: важнее уметь найти общий язык с людьми и иметь желание учиться. Доход состоит из ставки, процента с продаж и бонусов. Дополнительно внутренние конкурсы с призами, скидки на технику и бесплатные консультации психолога. График 5/2 или посменный.
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Мотокурьер, 40 000−50 000 грн, Киев

Работа заключается в доставке продуктов из супермаркета клиентам в радиусе 5 км. Скутер дают в аренду, а также выдают форму, теплую одежду и рабочие сумки. Опыт не нужен, всему научат. Нужны только смартфон с NFC, пунктуальность и знание города. Чаевые будут оставаться вам. Локацию подбирают ближе к дому, а график дневных смен согласовывают еженедельно.

Оператор на производство, 28 000−30 000 грн, Львов

«Ловекс-К» в поиске оператора, который будет снимать с линии и упаковывать металлический профиль, будет работать на прокатном оборудовании и на резке листового металла. Опыт не обязателен, но работа физическая, поэтому нужно быть к этому готовым. Основную зарплату платят дважды в месяц, а новичкам каждую пятницу выплачивают аванс. Также выдают униформу и инструменты, есть комната отдыха. График 5/2 с 8:00 до 17:00. Компания охотно берет ветеранов и переселенцев.

Официант, 30 000−40 000 грн, Харьков

Traktor Gastrobar ищет официанта с опытом работы от года, для которого важны сервис и работа в команде. Доход работника напрямую зависит от результата: официант получает 5% от кассы, чаевые остаются лично для него. На работе бесплатно кормят, а вечером развозят на такси. Работают с 10:00 до 22:00.

Сушист, 52 000−55 000 грн, Софиевская Борщаговка

Сеть доставки суши SUSHI ICONS ищет сушиста с опытом от полугода, который будет готовить блюда японской кухни по техкартам и делать заготовки. К ставке за смену добавляются бонусы, зарплату пересматривают дважды в год, а в праздничные дни оплата двойная. Также компенсируют питание на 100 грн в день и дают 40% скидки на продукцию. График 4/2 или 5/2 с 10:00 до 22:00.

Официант, 30 000 грн, Харьков

Гастробар «Центральный» ищет официанта с опытом от двух лет. Важно отношение к работе и умение общаться с людьми. Работников дважды в день кормят и подвозят на работу и с работы. График обсуждается индивидуально.

Закройщик, 40 000−50 000 грн, Харьков

Швейное производство (фитнес-одежда, купальники и белье для украинских брендов) ищет закройщика с опытом от двух лет. Важно уметь работать с эластичными тканями: бифлексом, сеткой, трикотажем. Производство работает стабильно без сезонных простоев, а благодаря автономному свету и отоплению — при любых условиях. По праздникам есть премии и подарки. График с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Возможны индивидуальные договоренности.

Уборщица на производство, 22 500−30 000 грн, Киев

На кондитерское производство приглашают уборщиц. Работа стандартная: сухая и влажная уборка, уборка санузлов и вынос мусора. Оплата почасовая, 125 грн в час, то есть 1500 грн за 12-часовую смену. Смены длятся с 8:30 до 20:30. График можно выбрать: 2/2, 3/3 или 4/2.

Мастер шиномонтажа, 100 000−150 000 грн, Киев

«Гараж.юа» ищет опытных мастеров шиномонтажа. Рабочее место полностью оборудовано, профессиональный инструмент и удобную спецодежду выдают. При необходимости компания помогает с жильем и дорогой на работу и домой. График 5/2 с 8:00 до 20:00.
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Строитель-разнорабочий, 40 000−55 000 грн, Киев

На строительные объекты по всему Киеву ищут разнорабочих, помогающих мастерам, загружать, разгружать и переносить материалы. Опыт на строительстве не обязателен, более важна физическая выносливость. Платят от 1600 грн в смену. График с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00, работа на постоянной основе.
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Водитель категории С, С1 (кран-манипулятор), 50 000−80 000 грн, Черкассы

Строительное предприятие «Креатор ДМ» ищет водителей на грузовиках с кранами-манипуляторами, которые будут перевозить грузы и технику по городу и области на машинах от 7,5 до 26 тонн и сами будут проводить базовое техническое обслуживание. Поэтому необходимы открытые категории С1 и С и опыт работы с манипулятором от года. График 5/2.

Столяр, 60 000−70 000 грн, Киев

Мебельное производство полного цикла ищет столяра-станочника с опытом от двух лет. Оплата почасовая, сверхурочные оплачивают отдельно, а получать зарплату можно по выбору: каждую пятницу или дважды в месяц. График гибкий, работа стабильная, без сезонных простоев. Подойдет и пенсионерам.

Фитнес-тренер, 25 000−35 000 грн, Тернополь

Сеть студий WOW body EMS ищет тренера для проведения индивидуальных занятий. В работе главное — любовь к спорту и умение находить общий язык с людьми. Студия работает с 8:00 до 21:30. График обсуждается индивидуально.

Швея, 25 000−35 000 грн, Житомир

Швейный комплекс «Новодан» ищет швею без опыта работы: обучают с нуля по европейской программе. Работодатель компенсирует проезд в общественном транспорте. График 5/2 по 8 часов, суббота и воскресенье — выходные. Благодаря резервному питанию цех работает при отключениях.
Полный список вакансий вы можете посмотреть по ссылке.
Ранее мы писали, сколько в Украине платят учителям, репетиторам и воспитателям.
Напомним, правительство готовит новые резонансные изменения к правилам бронирования военнообязанных.
В этом выпуске на канале Finance.ua адвокат Алексей Мендрух разбирает юридические риски и дает практические советы работодателям. А также вы узнаете коснутся ли новые ограничения тех, у кого есть отсрочка. Почему Украинский совет бизнеса и Совет оружейников выступают против поправки о расчете квот?
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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