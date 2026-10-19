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Почти каждый второй украинец за чертой бедности: как изменилась ситуация за 25 лет (инфографика)

Личные финансы
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С 2007 по 2014 год уровень бедности в Украине был самым низким за последние 25 лет
С 2007 по 2014 год уровень бедности в Украине был самым низким за последние 25 лет
В 2025 году за чертой бедности находились 41,6% населения Украины против 37% годом ранее. По сравнению с довоенным 2021 годом, когда показатель составил 20%, уровень бедности почти удвоился. В то же время самые высокие значения за последние 25 лет фиксировали в 2001—2002 годах, когда доходы большинства украинцев были ниже фактического прожиточного минимума.
Об этом сообщают аналитики издания «Слово и дело».
Уровень бедности населения определяется с помощью нескольких официальных методик, учитывающих доходы, расходы и уровень потребления домохозяйств. В частности, принимают во внимание фактический прожиточный минимум, порог которого рассчитывается на основе стоимости минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Семьи, чьи доходы ниже этого показателя, считаются находящимися за чертой бедности.

Как менялся уровень бедности в 2001—2025 годах

Согласно данным НАН и Госстата, самый высокий уровень бедности в Украине был зафиксирован в 2001 и 2002 годах — 82,2% и 73,7% соответственно. В 2003 году за чертой бедности находилось более половины населения в стране — 63,8%.
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В 2004 году этот показатель сократился до 48,1%.
В 2005—2006 годах за чертой бедности находилась четверть населения. А вот с 2007 по 2014 год уровень бедности в Украине был самым низким за последние 25 лет — показатель был в пределах от 9,7% до 16,1%.
Как менялся уровень бедности в 2001—2025 годах
Как менялся уровень бедности в 2001—2025 годах
После начала российской агрессии в 2014—2015 годах за чертой бедности оказался каждый второй украинец (51%). В 2017—2018 годах — почти треть населения.
В 2021 году показатель снизился до 20%, однако с началом полномасштабного вторжения постепенно рос: с 35% до 37% за период с 2022 по 2024 год.
На четвертый год войны, в 2025 году, уровень бедности в Украине подскочил до 41,6%. По данным соцопроса, который в сентябре провели социологи по заказу «Слово и дело», сейчас каждый четвертый украинец покупает товары первой необходимости в кредит.

Социальные стандарты в 2026 году

В 2026 году прожиточный минимум на одного человека составляет 3 209 грн в месяц. Подобные показатели заложены в государственном бюджете на текущий год. Для разных категорий населения установлены следующие суммы:
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для людей, утративших трудоспособность, в том числе пенсионеров, — 2 595 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн.
Для поддержки семей с низкими доходами правительство предугадывает базовое социальное пособие. Его размер определяют как разницу между расчетной суммой всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние три месяца. Базовая величина для расчета составляет 4500 грн в месяц.
Полную базовую сумму в 4500 грн учитывают для первого члена семьи, каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для человека с инвалидностью I или II группы. Для каждого следующего взрослого члена семьи предусмотрено 70% от базовой суммы 3 150 грн.
Для людей старшего возраста, которым не хватает страхового стажа, размер пособия зависит от количества лет стажа:
  • менее 10 лет — 2 385 грн;
  • от 10 до 20 лет — 2 790 грн;
  • от 20 до 30 лет — 3 150 грн;
  • более 30 лет — 3 960 грн.
По материалам:
Слово і Діло
Персональные финансы
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