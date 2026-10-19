0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие монеты евро могут стоить тысячи (фото)

Личные финансы
307
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Какие монеты евро могут стоить тысячи (фото)
Какие монеты евро могут стоить тысячи (фото)
Стоит внимательнее присмотреться к евро в кошельке: некоторые монеты номиналом 2 евро имеют коллекционную ценность, значительно превышающую их номинал.
Однако важны только особенности. Сам по себе необычный дизайн не превращает монету в редкость, пишет Евроньюс.

От двух евро до 3000

Среди самых известных ценных монет — памятная монета Монако номиналом 2 евро, выпущенная в 2007 году. Она отмечает 25-ю годовщину смерти принцессы Грации Патрисии, бывшей голливудской актрисы Грейс Келли. Европейский центральный банк оценивает тираж монеты всего в 20 001 экземпляр.
Монету можно узнать по портрету принцессы, названию страны «MONACO» и году 2007. Справа от изображения находится имя художника — «RB BARON».
Эксперты оценивают стоимость этой монеты примерно в 3100 евро.
Однако есть большая загвоздка: ее продавали непосредственно коллекционерам и не выпускали в обычное обращение. Поэтому найти такую ​​в остальном было бы очень маловероятно. В принципе это действительная монета номиналом 2 евро, которую можно использовать для платежей, но вряд ли кто-то сделал бы это намеренно.
Место для вашей рекламы
Какие монеты евро могут стоить тысячи (фото)
Эта памятная монета, дизайн которой разработал Роже Бернар Барон, оценивается экспертами более 3000 евро.

Ошибка делает монету интересной

Наряду с редкими выпусками ошибки также могут увеличить стоимость монеты, и такая находка была бы более реалистичной.
Пример — так называемый удар жареного яйца: разноцветная внутренняя часть монеты номиналом 1 или 2 евро установлена ​​неправильно, поэтому ее металл частично вдавлен во внешнее кольцо. Неправильная форма напоминает жареное яйцо.
<i>Так называемый удар жареного яйца на немецкой монете в 2 евро</i>
Так называемый удар жареного яйца на немецкой монете в 2 евро
Так называемый удар жареного яйца на немецкой монете в 2 евро: металл из внутренней части попадает во наружное кольцо.
Также может быть интересно заметное вращение двух сторон монеты относительно друг друга или отчеканивание штампа на неправильном заготовке. Бизнес-журнал WirtschaftsWoche приводит возможные значения до 100 евро за штампы в форме жареного яйца, до 200 евро за возвращенные штампы и до 650 евро за фигуры, отчеканенные на неправильных заготовках.
При изготовлении монет две разные металлические части соединяются и отчеканиваются под высоким давлением. Несмотря на точную технологию и тщательную проверку, бракованные экземпляры иногда попадают в обращение.
Читайте также
В этом случае немецкая памятная монета номиналом 2 евро «Саксония-Ангальт» 2021 года была отчеканена на заготовке номиналом 1 евро. В результате цвета противоположны по сравнению с обычной монетой номиналом 2 евро: наружное кольцо золотистого цвета, внутренняя часть — серебристого. Образец также весит лишь 7,50 г вместо обычных 8,50 г.
Как быстро обычная монета может превратиться в якобы сенсацию в интернете, иллюстрируют примеры греческих монет с маленькой буквой S в одной из звезд, которые неоднократно предлагаются как ценные ошибки чеканки, сообщает zwei-euro.com.
Читайте также

Не полируйте монету

Если вы заметили необычную монету, вам следует сначала определить страну-эмитента, год и мотив. ЕЦБ документирует официальные памятные выпуски номиналом в 2 евро на своем вебсайте.
Если вы считаете, что нашли ценный экземпляр, вам следует обратиться к специализированному дилеру монет или аукционному дому для его оценки.
Если находка подтвердится, возможна прямая продажа или аукцион. Обязательно спросите заранее какие-либо сборы и не чистите и не полируйте монету, поскольку это может снизить ее ценность для коллекционеров. Трение или полирование может вызвать мельчайшие царапины и лишить первоначального блеска монетного двора.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕвроДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems