Какие монеты евро могут стоить тысячи (фото)

Стоит внимательнее присмотреться к евро в кошельке: некоторые монеты номиналом 2 евро имеют коллекционную ценность, значительно превышающую их номинал.

Однако важны только особенности. Сам по себе необычный дизайн не превращает монету в редкость, пишет Евроньюс

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От двух евро до 3000

Среди самых известных ценных монет — памятная монета Монако номиналом 2 евро, выпущенная в 2007 году. Она отмечает 25-ю годовщину смерти принцессы Грации Патрисии, бывшей голливудской актрисы Грейс Келли. Европейский центральный банк оценивает тираж монеты всего в 20 001 экземпляр.

Монету можно узнать по портрету принцессы, названию страны «MONACO» и году 2007. Справа от изображения находится имя художника — «RB BARON».

Эксперты оценивают стоимость этой монеты примерно в 3100 евро.

Однако есть большая загвоздка: ее продавали непосредственно коллекционерам и не выпускали в обычное обращение. Поэтому найти такую ​​в остальном было бы очень маловероятно. В принципе это действительная монета номиналом 2 евро, которую можно использовать для платежей, но вряд ли кто-то сделал бы это намеренно.

Эта памятная монета, дизайн которой разработал Роже Бернар Барон, оценивается экспертами более 3000 евро.

Ошибка делает монету интересной

Наряду с редкими выпусками ошибки также могут увеличить стоимость монеты, и такая находка была бы более реалистичной.

Пример — так называемый удар жареного яйца: разноцветная внутренняя часть монеты номиналом 1 или 2 евро установлена ​​неправильно, поэтому ее металл частично вдавлен во внешнее кольцо. Неправильная форма напоминает жареное яйцо.

Так называемый удар жареного яйца на немецкой монете в 2 евро

Так называемый удар жареного яйца на немецкой монете в 2 евро: металл из внутренней части попадает во наружное кольцо.

Также может быть интересно заметное вращение двух сторон монеты относительно друг друга или отчеканивание штампа на неправильном заготовке. Бизнес-журнал WirtschaftsWoche приводит возможные значения до 100 евро за штампы в форме жареного яйца, до 200 евро за возвращенные штампы и до 650 евро за фигуры, отчеканенные на неправильных заготовках.

При изготовлении монет две разные металлические части соединяются и отчеканиваются под высоким давлением. Несмотря на точную технологию и тщательную проверку, бракованные экземпляры иногда попадают в обращение.

В этом случае немецкая памятная монета номиналом 2 евро «Саксония-Ангальт» 2021 года была отчеканена на заготовке номиналом 1 евро. В результате цвета противоположны по сравнению с обычной монетой номиналом 2 евро: наружное кольцо золотистого цвета, внутренняя часть — серебристого. Образец также весит лишь 7,50 г вместо обычных 8,50 г.

Как быстро обычная монета может превратиться в якобы сенсацию в интернете, иллюстрируют примеры греческих монет с маленькой буквой S в одной из звезд, которые неоднократно предлагаются как ценные ошибки чеканки, сообщает zwei-euro.com.

Не полируйте монету

Если вы заметили необычную монету, вам следует сначала определить страну-эмитента, год и мотив. ЕЦБ документирует официальные памятные выпуски номиналом в 2 евро на своем вебсайте.

Если вы считаете, что нашли ценный экземпляр, вам следует обратиться к специализированному дилеру монет или аукционному дому для его оценки.