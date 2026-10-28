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День финансов: госбюджет-2027, государственный долг 9,5 трлн грн, количество ФЛП

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В среду, 28 октября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2027 год, также ВР приняла законопроект № 16013 об усилении противодействия финансовому мошенничеству.
📈Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2027 год.
Основные цифры смотрите ниже:
День финансов: госбюджет-2027, государственный долг 9,5 трлн грн, количество ФЛП
Также Верховная Рада Украины приняла законопроект № 16013 об усилении противодействия финансовому мошенничеству. Документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные операции с платежными инструментами, банковскими счетами и электронными кошельками, в том числе за передачу карт другим лицам для мошеннических операций.
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По материалам:
Finance.ua
БюджетФЛПВерховная Рада
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