Таможня запустила сервис для проверки сроков временного ввоза

Государственная таможенная служба Украины запустила новый сервис, с помощью которого можно онлайн проверять, сколько дней из предусмотренного законодательством 60-дневного срока временного ввоза транспортного средства уже использовано и сколько осталось.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сервис доступен в Личном кабинете на Едином государственном информационном вебпортале « Единое окно для международной торговли ».

«Сервис позволяет гражданам оперативно проверять свою ситуацию, планировать дальнейшие поездки и избегать ошибок в самостоятельном подсчете сроков», — говорится в сообщении.

Как проверить срок временного ввоза авто

Чтобы получить информацию, необходимо ввести серию и номер загранпаспорта, а также регистрационный номер одного из временно ввозимых в Украину транспортных средств.

Сервис отображает историю ввоза и вывоза транспортных средств в течение текущего календарного года, даты перемещений, количество использованных дней и остаток доступного срока.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Государственная таможенная служба Украины запустила новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций подразделением таможенных компетенций, сосредоточившись на проверке транспортных средств. Центр таможенных компетенций начал получать для обработки декларации, определенные автоматизированной системой управления рисками, и будет проверять их централизованно независимо от таможни представления.