Сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году — Finance.ua
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Сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году

Казна и Политика
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Сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году
Сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году
В следующем году Украина потребует не менее 120 миллиардов долларов на оборону.
Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.
«Больше украинского оружия — 50% должно закупаться в Украине; больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине; больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут оказывать и нейтральные страны», — отметил министр обороны.
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Шмыгаль подчеркнул, что «особый фокус — на новых поставках самых эффективных средств защиты нашего неба, в том числе способных сбивать баллистические цели».
Министр обороны добавил, что также требуется дополнительное финансирование для развития украинской промышленности, в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.
Сумма в $120 миллиардов примерно вдвое превышает оборонный бюджет Украины на 2025 год.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания в формате «Рамштайн» обратился к партнерам с тремя основными просьбами, критически важными для страны в условиях войны со стороны россии. По его словам, Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия.
По материалам:
Українська правда
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