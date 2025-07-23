Сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году — Finance.ua

Сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году

В следующем году Украина потребует не менее 120 миллиардов долларов на оборону.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

«Больше украинского оружия — 50% должно закупаться в Украине; больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине; больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут оказывать и нейтральные страны», — отметил министр обороны.

Читайте также Минфин закладывает в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны

Шмыгаль подчеркнул, что «особый фокус — на новых поставках самых эффективных средств защиты нашего неба, в том числе способных сбивать баллистические цели».

Министр обороны добавил, что также требуется дополнительное финансирование для развития украинской промышленности, в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

Сумма в $120 миллиардов примерно вдвое превышает оборонный бюджет Украины на 2025 год.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания в формате «Рамштайн» обратился к партнерам с тремя основными просьбами, критически важными для страны в условиях войны со стороны россии. По его словам, Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.