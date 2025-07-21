Минфин закладывает в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны — Finance.ua

Минфин закладывает в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны Сегодня 08:31 — Казна и Политика

Минфин закладывает в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны

Министерство финансов Украины должно заложить в проект бюджета на 2026 год реалистический сценарий расходов. Скорее всего, это будет предположение о продолжении боевых действий.

Об этом сказала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в ходе дискуссии ЦЭС.

Зыкова напомнила, что проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы содержит два предположения относительно расходов из бюджета — один в случае прекращения войны до конца 2025 года, второй — продолжения войны. И Минфин должен выбрать, какой сценарий заложить в проект бюджета на 2026 год.

«Безусловно, мы хотим, и мы идем все к тому, чтобы была победа и война закончилась как можно быстрее», — сказала она.

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По ее словам, текущий сценарий программы с МВФ предполагает завершение войны до конца года. Но обстрелы со стороны россии, продолжение активных боевых действий и деструктив в переговорах свидетельствуют о нежелании россии завершать войну.

«Если в ближайшие недели ситуация не меняется, мы планируем бюджет на 2026 год исходя из сценария, что нам нужно предусмотреть финансирование сил обороны на уровне не меньше, чем в 2025 году», — сказала Зыкова.

Помощь партнеров

Заместитель министра финансов сообщила, что сейчас у Киева есть заверения от партнеров на 2026−2027 годы на 37,4 млрд долларов помощи, включая финансирование по ERA loans за счет российских активов.

«Соответственно на 2026−2027 год потребность во внешнем финансировании сейчас на уровне 37,4 млрд долларов», — сказала она.

Зыкова сообщила, что Минфин проводит переговоры с партнерами относительно этой помощи, в том числе с ЕС и МВФ на ежедневной основе.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы. В проекте предусмотрены два базовых сценария развития событий: оптимистический — с постепенным улучшением ситуации с 2026 года, и пессимистический — с продолжением полномасштабной агрессии россии. В случае сохранения войны финансирование сектора безопасности и обороны не будет ниже уровня 2025 года.

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