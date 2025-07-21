Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї, — Шмигаль Сьогодні 15:18

Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї, — Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час засідання у форматі «Рамштайн» звернувся до партнерів із трьома основними проханнями, які є критично важливими для країни в умовах війни з боку росії.

«Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України», — заявив Шмигаль.

Він наголосив, що протиповітряна оборона, зокрема ракети Patriot і PAK-3, а також боєприпаси, є необхідністю. Він зауважив, що в ніч перед засіданням відбувся ще один масований комбінований напад: 24 ракети, 426 дронів і бойові дрони атакували цивільні об’єкти в Україні. Унаслідок цього знову є жертви серед мирного населення.

Шмигаль підкреслив, що російський терор триває, і тому потрібно посилити систему ППО. Він закликав США надати Україні зброю для закупівлі, а європейських партнерів — забезпечити необхідне фінансування для цих закупівель.

Друге прохання стосувалося фінансової підтримки.

«Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях», — пояснив Шмигаль.

За його словами, ці кошти дозволять виготовити більше FPV-дронів, дронів-перехоплювачів для протидії атакам «Шахедів», а також додаткову зброю глибокого удару, щоб завдавати втрат Росії.

«Третє — підготовка до 2026 року. Я закликаю наших партнерів уже зараз передбачити кошти для України у їхніх бюджетних пропозиціях на 2026 рік. Безпечні кредити — ще одне важливе джерело фінансування на наступний рік, і ми повинні забезпечити включення українців до цієї програми», — сказав він.

Що таке «Рамштайн»

Контактна група з питань оборонної підтримки України, більш відома як формат «Рамштайн», об’єднує понад 50 країн, які координують допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії.

Цю ініціативу започаткували Сполучені Штати, а перше засідання групи відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, що й дало назву формату.

У межах платформи було ухвалено низку рішень про передачу Україні сучасного західного озброєння. Саме завдяки «Рамштайну» Збройні сили України отримали реактивні системи HIMARS, зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Leopard 2, Abrams та іншу військову техніку.

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