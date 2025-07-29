Глава OpenAI рассказал, когда ChatGPT может раскрыть личную переписку — Finance.ua

Глава OpenAI рассказал, когда ChatGPT может раскрыть личную переписку Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

Глава OpenAI рассказал, когда ChatGPT может раскрыть личную переписку

Глава OpenAI Сэм Альтман предупредил, что в случае судебного разбирательства компанию могут обязать раскрыть переписку пользователей даже на личные и психологические темы.

Об этом он заявил в выпуске подкаста Тео Она This Past Weekend.

По его словам, все больше людей, особенно молодых, используют ChatGPT как терапевта. В отличие от консультаций реальных врачей или юристов, такие диалоги не защищены законом, и это, по его мнению, является серьезной проблемой.

«Люди рассказывают ChatGPT самые личные вещи из своей жизни. Люди используют его — особенно молодежь — как терапевта, как лайф-коуча; обсуждают проблемы в отношениях и спрашивают: что мне делать? И сейчас, если вы поговорите с терапевтом, юристом или врачом о таких проблемах — существует юридическая привилегия. Есть врачебная тайна, юридическая тайна, все такое. А вот как это будет работать с ChatGPT — мы пока не решили», — сказал Альтман.

Читайте также OpenAI готовится выпустить GPT‑5 в начале августа

Он подчеркнул, что вопросы конфиденциальности разговоров с ИИ необходимо срочно решить. «Итак, если вы приходите поговорить с ChatGPT о своих наиболее чувствительных вещах, а потом случается, скажем, иск или что-то подобное — нас могут обязать предоставить эту информацию, и я считаю, что это очень плохо», — добавил Сэм Альтман.

OpenAI предполагает, что сотрудники могут получать доступ к диалогам пользователей для обучения языку и контролю за нарушениями, а удаленные чаты в ChatGPT Free, Plus и Pro безвозвратно удаляются в течение 30 дней (за исключением случаев, когда их нужно сохранить по юридическим вопросам или из соображений безопасности).

Однако в июне ситуация изменилась: в рамках иска The New York Times о нарушении авторских прав суд обязал компанию бессрочно хранить все чаты, включая удаленные.

NYT обвинила разработчиков OpenAI в использовании своих статей для обучения моделей и рассчитывает таким образом сохранить доказательства для подтверждения этой позиции.

Постановление суда не касается только пользователей ChatGPT Enterprise или ChatGPT Edu, а также тех компаний, которые заключили соглашение о нулевом хранении данных.

OpenAI намерена обжаловать это решение. В компании заверили, что доступ к хранимым данным получит лишь «небольшая, проверенная команда юристов и специалистов по безопасности OpenAI».

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.