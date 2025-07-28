OpenAI готовится выпустить GPT‑5 в начале августа — Finance.ua
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OpenAI готовится выпустить GPT‑5 в начале августа

Фондовый рынок
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В начале августа 2025 года OpenAI планирует представить языковую модель GPT-5 — она заменит текущую линейку и объединит возможности GPT-4 и o-series. Основной упор сделан на производительность, масштабируемость и вариативность в зависимости от использования сценариев.
GPT‑5 будет доступна в трех вариантах: main, mini и nano. Первые две версии появятся у ChatGPT и API, а самая легкая — только для API разработчиков. «Размышляющая» o-серия, включая популярную o3, прекратит существование как самостоятельная линейка — ее возможности включены в GPT-5.
Отдельно компания готовит open-weight модель, аналогичную o3-mini. Ее могут выпустить до конца июля — это станет первым открытым релизом OpenAI с момента GPT-2, вышедшего в 2019 году. Предполагается, что она будет доступна под свободной лицензией.
Точный срок выхода может измениться: команда учитывает инфраструктурные, технические и рыночные факторы. Однако подготовка к запуску идет полным ходом — OpenAI уже предупредила партнеров и клиентов через закрытые каналы.
По материалам:
iLenta
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