Что может измениться для украинских беженцев в Польше — Finance.ua

Что может измениться для украинских беженцев в Польше Сегодня 21:03 — Мир

Что может измениться для украинских беженцев в Польше

В Польше продолжается пересмотр системы социальных выплат для разных категорий граждан. Речь идет не только об украинцах, но и о местном населении и о других иностранцах.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднарь.

«Есть намерение, и оно реализовано в определенных законопроектах, о пересмотре пособия, предоставляемого разным категориям граждан, не только беженцам, не только украинцам», — заявил дипломат.

Украинцы вносят больше, чем получают

По словам Боднаря, украинцы приносят в бюджет Польши гораздо больше, чем получают. «Пособие, которое предоставляется из бюджета для некоторых категорий беженцев, в раз 5−6 меньше, чем-то, что приносят украинцы в бюджет через уплату налогов», — отметил он.

Эти средства распределяются по-разному: на социальное жилье, поддержку людей с инвалидностью и другие потребности. Часть из этих ресурсов получают не только украинцы, но и другие уязвимые группы населения.

Ревизия жилья и проверка выплат

В Польше идет ревизия социального жилья, которым пользуются украинцы. По словам посла, некоторые лица остаются в льготных помещениях даже несмотря на достаточный доход.

«Есть случаи, когда жилье используется без соответствия своему статусу», — подчеркнул Боднарь.

Также власти проверяют правильность получения социальных выплат. Речь идет о ситуациях, когда люди оформили пособие, а потом уехали, но продолжают его получать. Таких случаев немного, но они есть.

Ограничение на программу «800+» из-за пропусков школы

Особое внимание в Польше обратили на программу «800+», которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых за каждого ребенка. Эти средства получают все, чьи дети посещают школу. Однако было обнаружено, что часть украинских детей не соблюдали эту обязанность.

Читайте также Как стать гражданином Польши в 2025 году

В ответ польское правительство приняло закон, предусматривающий прекращение выплат, если ребенок не ходит в школу. Это касается как украинцев, так и граждан Польши и других стран.

Статус беженца сохранен до 2027 года

Василий Боднарь отметил, что изменения в законодательстве не противоречат европейским нормам. Европейский Союз продлил временную защиту украинцев за рубежом до 2027 года. Польша адаптирует свое законодательство к этим решениям.

«Польское законодательство проводится в соответствие. И, конечно, будет ориентироваться на европейские нормы предоставления соответствующего пособия», — подытожил посол.

изменить подход к исчислению трудового стажа. Новые правила позволят относить в стаж другие формы занятости — в частности, работу на основании «умовы злецення» и ведения предпринимательской деятельности. Подробно об изменениях Напомним, в 2026 году в Польше планируютНовые правила позволят относить в стаж другие формы занятости — в частности, работу на основании «умовы злецення» и ведения предпринимательской деятельности. Подробно об изменениях рассказали здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.