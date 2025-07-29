Что может измениться для украинских беженцев в Польше — Finance.ua

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Что может измениться для украинских беженцев в Польше

Мир
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Что может измениться для украинских беженцев в Польше
Что может измениться для украинских беженцев в Польше
В Польше продолжается пересмотр системы социальных выплат для разных категорий граждан. Речь идет не только об украинцах, но и о местном населении и о других иностранцах.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднарь.
«Есть намерение, и оно реализовано в определенных законопроектах, о пересмотре пособия, предоставляемого разным категориям граждан, не только беженцам, не только украинцам», — заявил дипломат.

Украинцы вносят больше, чем получают

По словам Боднаря, украинцы приносят в бюджет Польши гораздо больше, чем получают. «Пособие, которое предоставляется из бюджета для некоторых категорий беженцев, в раз 5−6 меньше, чем-то, что приносят украинцы в бюджет через уплату налогов», — отметил он.
Эти средства распределяются по-разному: на социальное жилье, поддержку людей с инвалидностью и другие потребности. Часть из этих ресурсов получают не только украинцы, но и другие уязвимые группы населения.

Ревизия жилья и проверка выплат

В Польше идет ревизия социального жилья, которым пользуются украинцы. По словам посла, некоторые лица остаются в льготных помещениях даже несмотря на достаточный доход.
«Есть случаи, когда жилье используется без соответствия своему статусу», — подчеркнул Боднарь.
Также власти проверяют правильность получения социальных выплат. Речь идет о ситуациях, когда люди оформили пособие, а потом уехали, но продолжают его получать. Таких случаев немного, но они есть.

Ограничение на программу «800+» из-за пропусков школы

Особое внимание в Польше обратили на программу «800+», которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых за каждого ребенка. Эти средства получают все, чьи дети посещают школу. Однако было обнаружено, что часть украинских детей не соблюдали эту обязанность.
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В ответ польское правительство приняло закон, предусматривающий прекращение выплат, если ребенок не ходит в школу. Это касается как украинцев, так и граждан Польши и других стран.

Статус беженца сохранен до 2027 года

Василий Боднарь отметил, что изменения в законодательстве не противоречат европейским нормам. Европейский Союз продлил временную защиту украинцев за рубежом до 2027 года. Польша адаптирует свое законодательство к этим решениям.
«Польское законодательство проводится в соответствие. И, конечно, будет ориентироваться на европейские нормы предоставления соответствующего пособия», — подытожил посол.
Напомним, в 2026 году в Польше планируют изменить подход к исчислению трудового стажа. Новые правила позволят относить в стаж другие формы занятости — в частности, работу на основании «умовы злецення» и ведения предпринимательской деятельности. Подробно об изменениях рассказали здесь.
По материалам:
РБК-Україна
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