Как стать гражданином Польши в 2025 году — Finance.ua

Как стать гражданином Польши в 2025 году Сегодня 09:35 — Личные финансы

Как стать гражданином Польши в 2025 году

Ежегодно растет количество украинцев, обращающихся за польским гражданством. Этот процесс может быть сложным, поэтому заранее стоит разобраться в ключевых моментах. Рассказываем, что нужно знать украинцам, которые хотят обрести гражданство в Польше.

Преимущества польского гражданства

Как говорится в статье Finance.ua , приобретение польского гражданства открывает перед вами уникальные возможности, которые значительно улучшат качество жизни. Вот основные преимущества:

свободное проживание в ЕС. Польский паспорт разрешает жить в любой стране Евросоюза без ограничений;

безвизовые поездки. Польские граждане могут посещать более 180 стран, включая США, Канаду и Японию, без визы или с облегченным въездом;

работа в ЕС. Вы сможете работать в любой стране Евросоюза без дополнительных разрешений;

бесплатное образование. Многие университеты Польши и ЕС предлагают бесплатное обучение для граждан, а также гранты и стипендии;

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медицинскую защиту. Граждане Польши имеют доступ к бесплатной или льготной медицинской помощи в Польше и по всей Европе;

социальные выплаты. Вы сможете получать европейские пособия, включая поддержку для семей, материнские выплаты и достойную пенсию;

правовая защита. Польский паспорт гарантирует вашу правовую поддержку на уровне ЕС, включая консульскую помощь за границей;

двойное гражданство. Польша разрешает сохранять ваше текущее гражданство, что дает вам еще больше возможностей.

Способы приобретения гражданства

Существует несколько способов приобретения гражданства Польши, каждый из которых имеет свои особенности:

По происхождению

Если ваши родители, бабушки или дедушки были гражданами Польши, это может стать основанием для получения гражданства. Важно собрать документы, подтверждающие ваше родственное отношение к польским гражданам.

Через брак с гражданином Польши

Если вы состоите в браке с гражданином Польши, после 3 лет совместного проживания в стране можете подать заявление на гражданство. Важно иметь подтверждение стабильности и законности брака.

Натурализация

Если вы прожили в Польше на постоянной основе в течение 5 лет, имея вид на постоянное проживание, вы можете подать заявление на получение гражданства. Также нужно знать польский язык и культуру.

Репатриация

Для людей польского происхождения, которые раньше жили на территории Польши, но были вынуждены покинуть страну. Для репатриации важно доказать свое польское происхождение и наличие родственников в Польше.

Предоставление гражданства Президентом

Иногда гражданство может быть предоставлено по решению президента Польши. Это основание часто используется в особых случаях, например, для людей, внесших значительный вклад в развитие Польши.

Среди недавних случаев американский актер Джесси Айзенберг получил польское гражданство от президента страны Анджея Дуды после того, как он раскрыл историю евреев в Польше во время Второй мировой войны в трагикомедии «Настоящая боль», отмеченной кинопремией «Оскар».

Какие документы необходимо подать для получения гражданства

Для начала процедуры оформления гражданства Польши следует предоставить пакет документов:

заявление о признании гражданином Польши на польском языке на официальном формуляре;

цветная фотография (4,5 см x 3,5 см), сделанная не ранее, чем за 6 месяцев;

ксерокопии всех страниц документа, подтверждающего личность и гражданство (загранпаспорт, проездной документ или другой документ ЕС, удостоверяющий личность);

ксерокопия карты постоянного проживания или документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина ЕС;

в случае наличия нескольких гражданств — ксерокопии других паспортов или актов натурализации;

ксерокопия разрешения на постоянное проживание в Польше или на проживание долгосрочного резидента ЕС;

оригинал актуальной выписки из свидетельства о рождении, выданного польским отделом актов гражданского состояния;

оригинал актуального (до 3 месяцев), документа о семейном положении, выданного польским отделом актов гражданского состояния;

ксерокопия документа, подтверждающего гражданство одного из супругов иностранца;

ксерокопии выписок свидетельств о рождении детей с их зарубежными или польскими документами;

справка органа по регистрации населения о регистрации проживания и предоставлении номера PESEL;

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ксерокопии документов, подтверждающих получение образования в Польше и за границей;

государственное подтверждение знания польского языка: свидетельство об окончании школы в Польше, свидетельство об окончании школы за границей с преподаванием на польском языке или сертификат, выданный государственной комиссией;

биография;

выписка о датах выезда и въезда из Польши и местах пребывания за границей;

документы, подтверждающие профессиональные достижения (научная степень, академическое или профессиональное звание), политическую и социальную деятельность;

в случае наличия польского гражданства в прошлом — документы, подтверждающие польское гражданство, его утрату и дату обретения иностранного гражданства;

подтверждение оплаты за выдачу решения о признании гражданином Польши.

Для признания гражданином Польши важное условие — знание польского языка на уровне В1. Информацию о том, как получить такой сертификат, можно найти на сайте certyfikatpolski.pl

Сроки и стоимость

Процесс обретения гражданства Польши может длиться от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от основания. Например, для натурализации рассмотрение заявления обычно занимает около 12 месяцев, а для репатриации — до 18 месяцев.

Государственная пошлина за подачу заявления составляет 200 злотых. Дополнительно следует учесть расходы на перевод документов (примерно 30−50 злотых за страницу) и их нотариальное заверение.

Подробнее о гражданстве в Польше, Германии и Чехии читайте в статье по ссылке.

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