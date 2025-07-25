Кража номера мобильного телефона, замена SIM-карты: что делать — Finance.ua

Кража номера мобильного телефона, замена SIM-карты: что делать
Широкое распространение в последнее время получила схема, построенная на краже номера мобильного телефона.
Мошенники звонят мобильному оператору и, используя найденную информацию, например, о двух номерах, на которые чаще всего звонила жертва, перевыпускают ее SIM-карту.
Затем, в то время как ничего не понимающий человек безуспешно пытается позвонить с уже неработающего номера, начинают взламывать банковские сервисы. Например, чтобы удаленно войти в Приват24, достаточно угадать PIN-код одной из банковских карт, находящихся у жертвы. Если он простой, мошенник получает доступ ко всем банковским счетам и может перевести деньги на свои счета за несколько минут.
Как уберечься
Если вы используете мобильный номер как финансовый, прежде всего следует отключить услугу, запрещающую удаленную замену SIM-карты.
- Для этого обычно нужно подойти к представительству мобильного оператора и привязать номер к своим паспортным данным, а затем установить запрет на удаленную замену.
В противном случае всегда остается шанс стать жертвой мошенника.
Если же вы не успели защитить свой номер и его «увели», прежде всего нужно звонить в банк и просить, чтобы все карты и счета заблокировали. А потом уже решать вопрос с восстановлением утраченного номера.
Читайте больше о мошеннических схемах и как их избежать — в нашей статье:
Схемы мошенничества в Интернет-банкинге. Как себя защитить
Поделиться новостью