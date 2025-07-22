В Польше будут по-новому учитывать стаж — Finance.ua

В Польше будут по-новому учитывать стаж Сегодня 13:05 — Личные финансы

В Польше будут по-новому учитывать стаж

В 2026 году в Польше планируется изменить подход к исчислению трудового стажа. Новые правила позволят относить к стажу другие формы занятости — в частности работу на основании умовы злеценя и ведения предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Что изменится

25 июня 2025 г. на сайте Сейма Польши обнародовали проект изменений в Закон от 26 июня 1974 года. Согласно ему, в трудовой стаж будут учитываться:

периоды несельскохозяйственной предпринимательской деятельности (в том числе ФЛП),

работа по договору поручения (umowa zlecenie),

сотрудничество с агентствами или кооперативами,

трудоустройство за границей.

Какие преимущества это даст работникам

Больше дней отпуска

В Польше стаж до 10 лет дает право на 20 дней отпуска, а после 10 лет — на 26 дней. Теперь к этому стажу будут зачисляться и предпринимательская деятельность, и работа по договорам — так что больше людей смогут раньше получить более долгий отпуск.

Юбилейные и другие выплаты

Некоторые выплаты предоставляются с учетом стажа — например, премии к годовщине работы. Новые правила увеличивают шансы на такие бонусы для тех, кто работал вне традиционной занятости.

Равные возможности для трудоустройства

Изменения также откроют доступ к государственным должностям для людей, которые имеют реальный профессиональный опыт, но работали не по классическому трудовому договору. Раньше опыт по umowa zlecenie или как ФЛП не признавался официальным.

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Вырастут ли пенсии

Несмотря на увеличение трудового стажа, это не отразится на размере пенсий. Пенсия в Польше зависит не от трудового стажа, а от страхового, то есть периодов, когда за человека уплачивались социальные (пенсионные) взносы.

Поэтому, если во время работы не отчислялись взносы в ZUS, эта деятельность не причислится к пенсионному стажу и не повлияет на размер выплат в будущем.

Напомним, в Польше ZUS предоставляет инструменты , позволяющие каждому застрахованному лицу проверить, сколько вкладов он накопила на своем пенсионном счете и на какую пенсию может рассчитывать.

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