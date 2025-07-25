Где искать работу в медиа: подборка актуальных вакансий — Finance.ua

Где искать работу в медиа: подборка актуальных вакансий 25.07.2025, 14:36 — Личные финансы

Где искать работу в медиа: подборка актуальных вакансий

Мир информации меняется, а вместе с ним появляются новые профессии и форматы. Сегодня медиасфера представлена не только редакторами и репортерами, но и SMM-специалистами, продюсерами, контент-мейкерами и тому подобное.

Специалисты robota.ua собрали самые свежие вакансии в сфере медиа — для тех, кто хочет быть в эпицентре событий и создавать контент, который видят тысячи.

Художник-реквизитор в Lightfield Productions

📍 Киев

В вакансии указано , что должность предусматривает выполнение следующих обязанностей: обновление, пополнение и содержание имеющегося реквизита в актуальном состоянии; изготовление декора и реквизита под конкретные съемки согласно творческим брифам, а также декорирование локаций (при необходимости); закупка/аренда необходимого реквизита; комплектация, передача реквизита для съемочных команд.

Рассматривают кандидатов с опытом работы или портфолио с примерами выполненных проектов.

Журналист в «Юниверсао Арт Сервис»

📍 Полтава

Интернет-издание приглашает к сотрудничеству с опытом работы от 1 года. Нужно писать новости для ленты; создавать контент для социальных сетей; посещать события, пресс-конференции, брифинги; заниматься подготовкой журналистских расследований.

Senior Content Creator (SMM-менеджер, контент-мейкер, видеограф) в bodotravel

📍 Киев

Согласно описанию в вакансии, будущий работник будет самостоятельно создавать видеоконтент из имеющихся материалов, проводить и анализировать эксперименты на его основе; принимать фото и видеоматериалы членов команды из путешествий, трансформировать их в отчеты и программы следующих путешествий; обучать турлидеров создавать качественный фото- и видеоконтент в путешествиях; принимать визуальную составляющую программ от дизайнера; вести соцсети (Instagram, Facebook, возможно Telegram и TikTok).

Сценарист «Сніданок з 1+1» в 1+1 media

📍 Киев

На работу приглашают специалиста по разработке и написанию интересных сценариев рубрик и экспертных студий утренней программы.

Будущий сотрудник будет искать темы и разрабатывать форматы для экспертных студий в прямом эфире; писать сценарии для рубрик и экспертных студий; разрабатывать новые рубрики; искать новых экспертов для рубрик; работать над сценариями с ведущими.

Ведущая на радио «Рекорд ФМ»

📍 Житомир

Радиостанция ищет креативного (ную) ведущего/ведущую утреннее шоу. Работа может являться подработкой для студентов и людей с неполной занятостью. Нужно готовить интересный контент; по будням работать в студии с 8:00 до 10:00; взаимодействовать с аудиторией в мессенджерах; участвовать в создании фото- и видеоконтента для социальных сетей радиостанции.

У вас есть шанс получить работу, если свободно владеете украинским языком; имеете хорошую дикцию; умеете свободно и связно выражать свои мысли; готовы к обучению.

Графический дизайнер в «Люксоптике»

📍 Киев

Вот что ищет компания в кандидате: высшее образование; опыт работы на должности дизайнера от 1−2 лет; свободное владение Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects); опыт допечатной подготовки макетов (постеры, наружная реклама, многостраничные издания); понимание правил построения композиции, типографики и цвета; умение работать рамках брендбука.

Будущий работник может рассчитывать на медицинское страхование с покрытием расходов на лекарственные препараты, корпоративные скидки на медицинское страхование членов семьи и продукцию компании.

Заместитель главного редактора сайта Минфин в Treeum

📍 Удаленно или гибридный формат работы в офисе (г. Киев)

Украинская продуктовая FinTech-компания объявляет конкурс на вакансию . Портрет идеального кандидата: опыт работы редактором отдела экономики или финансов, заместителем главного редактора финансового СМИ; умение писать тексты на финансовую и/или экономическую тему; разбираться в современных мировых украинских финансовых и экономических трендах; умение налаживать и контролировать рабочий процесс редакции.

Предлагается, среди прочего: корпоративная программа бенефитов: доступ к медицинскому страхованию, обучению; открытость к новым идеям и персональное влияние на развитие продуктов.

SMM-менеджер в «Шабо»

📍 Одесса

Должность предусматривает выполнение следующих обязанностей : создание контент-плана вместе с PR-командой; написание текстов, создание графики/видео для постов, сториз, рилсов, тиктоков, работа с внешними контент-криэйторами, фотографами и видеографами; запуск рекламных кампаний в Facebook Ads Manager, сотрудничество с таргетологами; анализ рынка, поиск актуальных форматов, интеграция новых идей в стратегию; адаптация PR-материалов в формат соцсетей, поддержка совместных кампаний; отслеживание результативности постов; подготовка аналитических отчетов.

Линейный продюсер диджитал-проектов в Национальная общественная телерадиокомпания Украины

📍 Киев/гибридный формат. Возможны командировки

и т. п. ). обязанности будущего специалиста будут входить следующие процессы: организовывать и координировать съемочный процесс (техника, транспорт, команда); составлять графики съемок, контролировать выполнение на площадке; искать и согласовывать локации, оформлять разрешения (при необходимости); работать с документацией, участвовать в закупках и тендерах (техника, декорации, мерч).

Пожелания к претендентам: высшее образование, опыт работы в продакшене (от 1 года); английский — не ниже B1; опыт работы с таск-менеджмент системами будет преимуществом.

Выпускающий редактор в издательство «Фолио»

📍 Харьков

Издательство рассматривает кандидатов с высшим образованием (филология, литературное редактирование); грамотным устным и письменным украинским языком; опытом работы с книжными проектами.

Среди задач: прием и оценка рукописей/переводов; подача заявок на издание и художественное оформление; определение структуры верстки; редактирование рукописей (Word, Acrobat Reader); корректура текстов; взаимодействие с авторами, иллюстраторами и верстальщиками; участие в подготовке иллюстративного материала; проверка текстов и верстки; финальная вычитка макетов; написание аннотаций; подготовка исходной информации и технических сведений.

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