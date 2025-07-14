ТОП-4 отрасли, где в Украине больше всего растут зарплаты — Finance.ua

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ТОП-4 отрасли, где в Украине больше всего растут зарплаты

Личные финансы
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ТОП-4 отрасли, где в Украине больше всего растут зарплаты
ТОП-4 отрасли, где в Украине больше всего растут зарплаты
Как рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний, больше всего растут зарплаты и спрос на работников в сфере промышленности.
«Особенно перерабатывающая промышленность. Это и легкая промышленность, и металлообработка и деревообработка. Государство очень много инвестирует в эту отрасль сейчас. Они являются частью оборонно-промышленного комплекса. Эти компании поставляют в ВСУ запчасти, оружие, дроны и так далее», — сказал он.
Также он добавил, что во многих регионах уже есть дефицит кадров в сфере строительства.
В то же время, как свидетельствует Мониторинг основных событий в экономике Украины за май 2025, в январе-мае 2025 в Украине стало меньше зарегистрированных безработных, чем за аналогичный период 2024 года. Это объясняется как миграцией, так и мобилизацией в Вооруженные силы.
На 5 тысяч человек уменьшилось и количество трудоустроенных безработных по сравнению с январем-маем 2024 года.

Зарплаты

По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатного сотрудника составляла 23 460 грн, что на 24,1% больше, чем в первом квартале 2024 года.
Регионы
В июне 2025 года средняя зарплата в Киеве составила 29 500 грн. Это на 23% больше, чем в прошлом году.
Во Львове заработки выросли до 26 000 грн, что на 21% больше, чем годом ранее.
Харьков удерживает позиции со средней зарплатой 22 000 грн (+22% в год) за счет дистанционной работы — регион до сих пор дает немало вакансий, несмотря на ежедневные угрозы.
Еще сложнее в Николаеве и Херсоне. Из-за войны эти регионы потеряли много бизнесов и до сих пор не могут восстановить экономическую активность, соответственно прирост зарплат низкий — 14% и 9%, что составляет 20 000 грн и 18 500 грн соответственно.
В то же время средняя зарплата по стране на 1 апреля 2025 года, по подсчетам Пенсионного фонда Украины, составила 19 430 гривен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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