Изменятся ли тарифы на электричество для населения: в НКРЭКУ рассказали — Finance.ua
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Изменятся ли тарифы на электричество для населения: в НКРЭКУ рассказали

Личные финансы
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Изменятся ли тарифы на электричество для населения: в НКРЭКУ рассказали
Изменятся ли тарифы на электричество для населения: в НКРЭКУ рассказали
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00.
Соответствующее решение, которое вступит в силу с 31 июля 2025 года, энергорегулятор принял на заседании в пятницу, транслировавшемся онлайн.
Согласно постановлению о предельных ценах, с 17:00 до 23:00 они установлены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 15 000,00 грн/МВт*ч (сейчас — 9 000 грн/МВт*ч), на балансирующем рынке — 16 000 грн/МВт*ч (сейчас — 10 000 грн/МВт*ч).
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением предельных цен на рынке электроэнергии остаются неизменными.
Об этом сообщил глава Национального энергорегулятора НКРЭКУ Юрий Власенко.
«Тарифы для населения при изменении прайс-кепов на рынке электроэнергии остаются неизменными. Хочу это подчеркнуть», — сказал Власенко во время заседания НКРЭКУ в пятницу, которое транслировалось онлайн.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года.
  • Таким образом, сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч, ночной тариф 2,16 грн за кВт*ч для потребителей с установленным двухзонным счетчиком также остается действующим.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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