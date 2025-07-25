Что не нужно делать во время ремонта — советы — Finance.ua
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Что не нужно делать во время ремонта — советы

Личные финансы
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Что не нужно делать во время ремонта — советы
Что не нужно делать во время ремонта — советы
Ремонт нельзя рассматривать только с точки зрения экономии. Конечно, переплачивать не стоит, но экономия нужна разумная, не отражающаяся на качестве.
Специалисты ОLХ дали советы, что не нужно делать во время ремонта.
Розетку над варочной поверхностью
Почему: это небезопасно и неудобно. Поскольку капли жира будут попадать на розетку, и может быть короткое замыкание.
Лучше разместите розетку сбоку от плиты на высоте 30 см от столешницы.
Выключатель света вдали от кровати
Очень неудобно вставать, чтобы выключить свет, особенно ночью. Предусмотрите выключатели у кровати.
Нет розеток на балконе
Для зарядки техники и гирлянд приходится тянуть удлинители. Хотя 1 розетка сделает ваше пространство более функциональным на балконе.
Глянцевая столешница на кухне
Это может быть красиво, но очень неудобно, потому что любое пятно или царапина сразу становится заметным, даже уборка влажной тряпкой оставит разводы.
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Ранее Finance.ua пообщался со специалистами в области современных ремонтов, узнал у них определенные секреты и может утверждать, что экономный ремонт высокого качества не подразумевает выбор самых дешевых материалов и не заключается в найме «гастарбайтеров».
Экономный ремонт возможен при правильном планировании затрат, поиске альтернатив и определении выгодных решений. Об этом вы узнаете в статье:

Как сэкономить на ремонте квартиры без потери качества. Часть 1

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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