Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото) — Finance.ua
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Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото)

Технологии&Авто
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Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото)
Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото)
Новый Brabus 1000 (именно так назвали авто) выпустят лимитированной серией, а его цена превысит 300 000 евро.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Brabus.
Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото)
Тюнинг Mercedes-AMG GT получился достаточно основательным. За основу взяли топовый вариант E-Performance с плагин-гибридной установкой на 816 сил.
Объем V8 твин-турбо увеличили до 4,5 л, также установили новые турбины и выхлоп, а электромотор не трогали. Результат — 1000 л. с. и 1620 Н∙м крутящего момента.
Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото)
Новый Mercedes-AMG GT Brabus 1000 может разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 320 км/ч. Вместе с тем, гибрид тратит всего 9 л на 100 км в смешанном цикле.
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Суперкар Mercedes-AMG GT получил карбоновые обвесы, декор и антикрыло, а также колесные диски Monoblock Z диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Также изменена решетка радиатора.
Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото)
Салон Mercedes-AMG GT обшили дорогой черной кожей, а также замшей и карбоном. Кроме того, появились вставки бронзового цвета.
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По материалам:
Фокус
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