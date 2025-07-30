Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото) — Finance.ua

Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото) 30.07.2025, 00:58 — Технологии&Авто

Brabus показал экстремальный 1000-сильный суперкар (фото)

Новый Brabus 1000 (именно так назвали авто) выпустят лимитированной серией, а его цена превысит 300 000 евро.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте Brabus.

Тюнинг Mercedes-AMG GT получился достаточно основательным. За основу взяли топовый вариант E-Performance с плагин-гибридной установкой на 816 сил.

Объем V8 твин-турбо увеличили до 4,5 л, также установили новые турбины и выхлоп, а электромотор не трогали. Результат — 1000 л. с. и 1620 Н∙м крутящего момента.

Новый Mercedes-AMG GT Brabus 1000 может разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 320 км/ч. Вместе с тем, гибрид тратит всего 9 л на 100 км в смешанном цикле.

Читайте также Mercedes решил оставить в продаже самые дешевые модели

Суперкар Mercedes-AMG GT получил карбоновые обвесы, декор и антикрыло, а также колесные диски Monoblock Z диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Также изменена решетка радиатора.

Салон Mercedes-AMG GT обшили дорогой черной кожей, а также замшей и карбоном. Кроме того, появились вставки бронзового цвета.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.