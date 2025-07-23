Mercedes решил оставить в продаже самые дешевые модели — Finance.ua

Mercedes решил оставить в продаже самые дешевые модели
Mercedes ранее сообщил о своих планах завершить историю моделей линейки A-Class. Ведь компания известна в большей степени как производитель дорогих премиальных автомобилей высокого класса. Однако самую дешевую модель решили оставить в продаже.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz A-Class навсегда исчезнет из модельной линейки. Во всяком случае, модель не получит преемника в ближайшее время и уступит место другим машинам немецкого бренда. Однако, по информации Carscoops, планы производителя изменились.
Ожидалось, что в 2026 году производство Mercedes A-Class остановится. Речь шла как о хэтчбеке, так и о компактном седане. Это самые дешевые модели Mercedes.
Цена Mercedes A-Class стартует от 34 000 евро. Это привлекает покупателей, и спрос на автомобили все еще высок. По этой причине производство решили продлить минимум до 2028 года.
Интересно, что новые планы не касаются минивэна Mercedes B-Class. Как и планировалось ранее, его производство будет остановлено в 2026 году.
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