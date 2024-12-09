Кто будет иметь приоритетное право на получение компенсации за поврежденное жилье — Finance.ua

Кто будет иметь приоритетное право на получение компенсации за поврежденное жилье
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 11 028, регулирующий компенсации по программе «єВідновлення» для внутриперемещенных лиц (ВПЛ), чье имущество было повреждено или уничтожено в результате боевых действий.
Новый закон вводит приоритет для ВПЛ и закладывает революционный подход к финансированию: компенсации будут частично обеспечены за счет остатков государственного бюджета, которые составляют около 15 миллиардов гривен. За поврежденную квартиру предусмотрена компенсация до 350 тысяч гривен. За поврежденный дом — до 500 тысяч гривен.
Об этом в эфире Общественного радио рассказала директор Института жилья Алина Москаленко.
Основные положения закона
Закон устанавливает приоритет внутриперемещенных лиц как отдельной категории. То есть все внутренне перемещенные лица будут иметь приоритет в получении компенсации за уничтоженное жилье, но конкретные критерии по таким ВПЛ будут определены уже отдельным постановлением Кабмина в ближайшее время.
«Также в заключительных положениях законопроекта предусмотрен действительно революционный элемент — это финансирование механизма компенсации за счет остатка средств в государственном бюджете на текущий год от Минсоцполитики. Речь идет об около 15 миллиардах гривен. Это остаток на 2024 год, и эти средства будут направлены на компенсацию для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное или поврежденное имущество. Соответствующие изменения должны быть внесены в действующие постановления правительства», — отметила Москаленко.
Кто может претендовать на получение компенсации
Компенсация будет предоставляться владельцам жилья при следующих условиях:
- наличие документов, подтверждающих право собственности (соглашение купли-продажи, свидетельство о наследстве, государственный акт
и т. п.);
- документальные или фотодоказательства повреждений или уничтожения объекта;
- подача заявки через приложение «Дія» или обращение в ЦПАУ.
Москаленко отмечает, что для получения компенсации очень важно иметь официальное подтверждение права собственности на имущество.
Максимальные размеры компенсации
Закон предусматривает разные размеры компенсации в зависимости от типа жилья и серьезности разрушений.
- за поврежденную квартиру — до 350 тысяч гривен;
- за поврежденный дом — до 500 тысяч гривен;
- для разрушенного жилья компенсация не ограничивается конкретной суммой, однако учитывается предельная площадь: для квартир — до 150 кв. м; для домов — до 200 кв. м.
Как подать заявку на получение компенсации:
- Подача заявки. Сделать это можно через «Дія» или в одном из ЦПАУ.
- Подготовка документов. Заявитель должен подтвердить право собственности, указать, проводился ли ремонт, предоставить фото повреждений и открыть специальный счет в банке-партнере программы.
- Осмотр комиссией. Специальная компенсационная комиссия осматривает имущество, оценивает убытки и принимает решение о сумме выплат.
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Чтобы получить компенсацию, человек должен открыть специальный счет, на который будут зачислены средства. Это можно сделать через онлайн банкинг или в отделениях банков-партнеров программы.
При заполнении заявки человек должен указать, делал ли он ремонт, имеет ли льготную категорию, а также указать контактные данные и счет для получения компенсации. Для этого нужно открыть счет «єВідновлення» в банке и подать заявление на выплату через «Дія». Это можно сделать через приложение онлайн-банкинга или обратившись в отделение одного из банков-партнеров программы: ПриватБанка, monobank, ПУМБ, Райффайзен
и т. д.
В случае несогласия с решением комиссии заявитель может обжаловать его в орган, создавший комиссию, или через суд.
Принцип экстерриториальности
Закон также гарантирует принцип экстерриториальности, позволяющий выбирать новое жилье в любом регионе Украины. Это дает ВПЛ больше свободы в выборе места жительства.
«Вы не ограничены в выборе территории, локации или географии для выбора объекта недвижимости — вы выбираете его самостоятельно в соответствии со своими предпочтениями. Вы можете проживать в том месте, где считаете нужным. Это очень важный элемент, предусматриваемый многими нормативно-правовыми актами», — объяснила Москаленко.
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