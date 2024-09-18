В Реестре ущерба расширили список категорий заявителей на компенсации — Finance.ua

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В Реестре ущерба расширили список категорий заявителей на компенсации

Личные финансы
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В Реестре ущерба расширили список категорий заявителей на компенсации
В Реестре ущерба расширили список категорий заявителей на компенсации
В международном Реестре ущерба будет расширен перечень категорий заявителей на возмещение. С апреля 2024 года Реестр ущерба для Украины уже принимает заявления от граждан Украины в одной категории — о повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Совет Реестра одобрил формы и правила подачи для новых 16 категорий заявлений об ущербе, причиненном пострадавшим от российской агрессии. Среди них те, кто подвергся вынужденному перемещению за пределы Украины, незаконному лишению свободы, принудительному труду или службе, насильственному перемещению или депортации, потере жилья/места жительства и т. д.
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Формы заявлений и правил этих новых категорий будут открыты для подачи заявлений после утверждения Конференцией участников Реестра и их технического внедрения.
Отмечается, что Конференция участников Реестра уже утвердила 13 форм заявлений по разным категориям. 12 из них проходят процесс технической реализации для доступа через веб-портал Дія.
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Напомним, заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая ранее заявила, что уже в 2025 году может заработать международный компенсационный механизм за причиненный россией ущерб вследствие агрессии против Украины.
Украина планирует взять деньги на компенсацию ущерба от полномасштабной войны из замороженных активов рф. Впрочем, до решения конфискации всей суммы еще далеко.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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