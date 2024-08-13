Бизнес сможет уже в сентябре подавать заявки в Международный реестр ущерба от войны — Finance.ua

Бизнес сможет уже в сентябре подавать заявки в Международный реестр ущерба от войны Сегодня 12:21 — Личные финансы

Бизнес сможет уже в сентябре подавать заявки в Международный реестр ущерба от войны

В начале осени функционал реестра будет расширен для бизнесменов в части потерь имущества, в конце осени можно будет податься на все военные потери для бизнеса.

Представители бизнеса смогут уже в следующем месяце подать заявку в Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины. В начале осени регистр расширит свой функционал для 12 категорий пострадавших, среди которых и бизнесмены. Об этом в интервью Delo.ua рассказал исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский.

По его словам, сначала реестр расширится для 12 категорий — это потери в инфраструктуре и имуществе юридических лиц, то есть это касается и бизнеса. Впоследствии после «группы 12» в реестр прибавят еще 19 категорий.

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«Далее в повестке дня пакет новых категорий, в который входят „бизнес-клеймы“, где речь идет о потерях собственного бизнеса — в связи с разрушением активов, с потерей их контроля из-за того, что они расположены на временно оккупированной территории. Также это и потери, связанные с расходами на эвакуацию и релокацию бизнеса — для тех, кто смог это сделать. Здесь мы говорим об экономической, денежной составляющей», — подчеркнул Ключковский.

На данный момент категории «бизнес-клеймов» на стадии разработки, заявки на возмещение по ним можно будет подать в конце осени.

Как подать заявку на возмещение в реестр ущерба: советы для бизнеса

Процедура регистрации жалобы у юридических лиц будет проходить также через «Дію».

«Для предпринимателей это будет инновация. Потому что бизнес не имеет такого ежедневного взаимодействия с „Дія“, как физлица в Украине. Процедура заполнения формы и подачи заявления будет несколько дольше. Ведь эти кейсы сложные — там нужно описать сам актив и каким разрушениям он подвергся, а также каковы последствия и экономические потери», — объяснил Ключковский.

Для того чтобы заявление было внесено в реестр, оно должно соответствовать трем простым критериям. Заявления должны быть поданы относительно убытков, потерь или ущерба, которые были причинены:

24 февраля 2022 года или позднее;

на территории Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды;

международно-противоправными действиями российской федерации на Украине или против Украины.

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Оценивать убытки по предприятиям будут в том числе по довоенной стоимости, однако есть разные методики подсчета данных из мирной жизни — и по рыночной, и по балансовой стоимости. Однако это уже вопрос компенсационной комиссии, учредителями которой станут десятки стран.

«Работа над созданием комиссии уже началась. В июле состоялась первая подготовительная многосторонняя встреча государств по разработке международного договора по компенсаторной комиссии», — пояснил исполнительный директор Реестра.

В компенсационной комиссии будут представители государств-членов этой организации. Скорее всего, решение о компенсации будут приниматься экспертами, юристами, экономистами, финансистами.

Кто может подать заявки в реестр ущерба

Среди принятых недавно новшеств есть правило о привлечении представителей. То есть каждый человек или юрлицо может лично заполнить данные, или назначить доверенного представителя, который от его имени сможет подать заявление в реестр через «Дію». В ближайшие месяц-полтора этот инструмент будет реализован.

«Человек может захотеть поручить право представления адвокату или родственнику, который лучше разбирается в технических нюансах. То же касается юридических лиц. Понятно, что гендиректор не будет этим заниматься — он может поручить юристу или адвокату компании внести данные в реестр», — пояснил Ключковский.

Діло По материалам:

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