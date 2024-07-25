Украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков через «Дія» — Finance.ua
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Украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков через «Дія»

Личные финансы
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Украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков через «Дія»
Украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков через «Дія»
С 25 июля все украинцы, чье жилье разрушено и повреждено, могут подать заявление в реестр, который станет основанием для будущих репараций.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
«Если ваш дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполните заявление в международный Реестр убытков в Гааге на портале Дія», — написал Федоров.
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Раньше для подачи заявления необходима была регистрация жилья в ГРВП и наличие акта комиссионного обследования имущества, сейчас доработали систему, и воспользоваться услугой можно, даже если:
  • право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
  • нет акта о поврежденном имуществе от местных властей и не подавались на программу «єВідновлення»;
  • дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 2 апреля в Гааге запустили международный Реестр ущерба от российской агрессии.
  • Как говорится в сообщении ОП, международный Реестр убытков — это цифровая платформа. Для подачи заявления нужно заполнить электронную форму, предоставить личные данные и соответствующие доказательства (документы, записи, заявления, фотографии, видео или другие материалы, подтверждающие ущерб).
  • В общей сложности реестр будет состоять из 40 категорий и будет принимать заявления от пострадавших физических, юридических лиц, государства Украина. Речь идет, в частности, о гибели людей, пытках, сексуальном насилии, а также телесных повреждениях, принудительном перемещении и принудительном переселении лиц, потере имущества и дохода, повреждении критической инфраструктуры и других государственных объектов, ущербе, нанесенном историко-культурному наследию, окружающей среде.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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