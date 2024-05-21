Через портал «Дія» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба — Finance.ua

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Через портал «Дія» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба

Личные финансы
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Через портал «Дія» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба
Через портал «Дія» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба
Подать заявление в международный Реестр ущерба стало еще проще — такая функция появилась в веб-версии «Дії». Раньше это можно было сделать только через приложение.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Если ваше жилище пострадало от российской агрессии — подавайте через Дія заявления в международный Реестр ущерба и ускоряйте запуск компенсационного механизма. Теперь услуга доступна и в приложении, и на портале Дія», — написал Федоров.

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По его словам, данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые россия должна заплатить за все разрушения и преступления. Если ваше жилье повреждено, обязательно подавайте заявление.
Сейчас услуга доступна украинцам, у которых есть Акт о поврежденном имуществе от местных властей. В основном это люди, которые подавались на єВідновлення в Дії. Однако впоследствии подать заявление в международный Реестр ущерба можно будет и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Справка Finance.ua:

  • 2 апреля 2024 года в «Дії» заработал первый этап международного Реестра ущерба.
  • Пока что украинцы могут подавать через «Дію» заявления об уничтоженных или поврежденных:.
     — частный дом;
     — квартиру;
     — дачный дом;
     — садовый дом;
     — другое жилое помещение.
  • Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Государственном реестре прав (ГРВП), и иметь Акт об обследовании от местных властей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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