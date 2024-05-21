Через портал «Дія» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба — Finance.ua

Через портал «Дія» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба
Подать заявление в международный Реестр ущерба стало еще проще — такая функция появилась в веб-версии «Дії». Раньше это можно было сделать только через приложение.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Если ваше жилище пострадало от российской агрессии — подавайте через Дія заявления в международный Реестр ущерба и ускоряйте запуск компенсационного механизма. Теперь услуга доступна и в приложении, и на портале Дія», — написал Федоров.
Читайте также: єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества
По его словам, данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые россия должна заплатить за все разрушения и преступления. Если ваше жилье повреждено, обязательно подавайте заявление.
Сейчас услуга доступна украинцам, у которых есть Акт о поврежденном имуществе от местных властей. В основном это люди, которые подавались на єВідновлення в Дії. Однако впоследствии подать заявление в международный Реестр ущерба можно будет и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
Справка Finance.ua:
- 2 апреля 2024 года в «Дії» заработал первый этап международного Реестра ущерба.
- Пока что украинцы могут подавать через «Дію» заявления об уничтоженных или поврежденных:.
— частный дом;
— квартиру;
— дачный дом;
— садовый дом;
— другое жилое помещение.
- Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Государственном реестре прав (ГРВП), и иметь Акт об обследовании от местных властей.
Поделиться новостью